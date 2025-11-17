Cultura premia los libros mejor editados de arte, bibliofilia, facsímiles, infantiles y obras generales de 2024

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha concedido hoy los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2024 de cinco grupos temáticos: arte, bibliofilia, facsímiles, infantiles y juveniles, y obras Generales y de divulgación. Los galardones no tienen dotación económica.

De entre 140 obras valoradas, el jurado ha destacado en los libros de arte 'OMEN. Phantasmagoria at the Farm Security Administration Archive 1935-1944', de León Muñoz Santini y Jorge Panchoaga, que ha ganado el primer premio con fotografías históricas de grandes nombres como Dorothea Lange o Walker Evans y maquetación de Pablo Ortiz Monasterio (RM Verlag). El jurado subraya "la calidad de la impresión y del tipo de papel", así como su "arriesgada composición", unida a un diseño "aparentemente sencillo, pero exquisito".

El segundo premio ha sido para 'Toldo verde. Postales de otro patrimonio', de Pablo Arboleda y Kike Carbajal, con diseño de Jaime Narváez (Ediciones Asimétricas). La obra fue reconocida "por la originalidad de la portada, coherente con el contenido", y su "acabado preciosista poco habitual en libros de esta temática".

El tercer premio ha sido 'Teresa Solar Abboud', editado por el Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona junto a instituciones internacionales. En este caso el jurado ha valorado especialmente "la variedad de papeles, la calidad de impresión y los distintos formatos de los pliegos", que generan "un resultado original y muy cuidado".

En cuanto a Libros de Bibliofilia, 'Sonetos del amor oscuro', de Federico García Lorca y editado por Summa Editorial, se ha alzado con el primer premio gracias a su técnica de impresión innovadora con tintas pigmentadas minerales. Asimismo, el segundo premio es para 'Romancero Gitano', de Millennium Liber, por la alta calidad de las reproducciones y la armonía de su presentación en estuche. El tercer galardón ha recaído en 'Poemaris', de Joan Salvat-Papasseit, donde el jurado ha destacado la originalidad de cada volumen y el cuidado artesanal de la encuadernación.

En la categoría de Facsímiles, el primer premio reconoce 'Aratea: El Phainomena de Arato de Solos', de Íncipit Manuscript Ediciones, por su esfuerzo en reproducir con realismo el original mediante métodos de producción actuales. Así, el segundo premio ha distinguido 'De My Mano. Autógrafos de Isabel La Católica', de Taberna Libraria, por la originalidad en la selección y ordenación de las cartas. El tercer premio es para 'Teresa', de Miguel de Unamuno, editado por la Universidad de Salamanca, por rescatar y poner a disposición del público documentos de archivo poco accesibles.

La sección de Libros Infantiles y Juveniles también ha tenido propuestas destacadas y el primer premio ha sido para 'Montañas', de Regina Giménez Froiz (Dos Mil Set Zahori de Ideas), una obra de estética contemporánea con una impresión en colores desaturados que llamó la atención del jurado. Después, 'Panthera Tigris', de Sylvain Alzial y Hélène Rajcak (Kalandraka Catalunya), ha obtenido el segundo premio gracias a su uso valiente del color flúor y la riqueza de sus ilustraciones. El tercer puesto lo ocupa '72 días y un vestido. La vuelta al mundo de Nellie Bly', editado por A Fin de Cuentos, por su lograda ambientación de época y su equilibrada alternancia entre texto e imagen.

Finalmente, las Obras Generales y de Divulgación premiadas han sido, en el primer puesto, 'Por culpa de una flor', de María Médem (Blackie Books), reconocida por su apuesta arriesgada en el uso del color y su ambición creativa; asimismo, el segundo premio ha distinguido 'El secreto de la oropéndola', de Emily Dickinson (Nórdica Libros), por su diseño equilibrado y elegante; después, el tercer premio ha recaído en 'J-S-P. Joan Salvat Papasseit. Poeta amb minúscula' (Godall Edicions), valorada por su sobrecubierta en formato póster, su encuadernación con lomo a la vista y la elección de un papel que facilita la lectura, así subrayando la importancia del diseño en la divulgación contemporánea.