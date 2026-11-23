Portada de la novela 'Un tal Federico'. - MATRACA EDICIONES

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Benedicte plantea en la novela 'Un tal Federico' un triángulo amoroso ficticio entre Federico García Lorca, Salvador Dalí y la pintora integrante de Las Sinsombrero Margarita Manso.

El libro, publicado por la editorial Matraca Ediciones, parte de una anécdota de los años veinte, cuando Maruja Mallo, Manso, Dalí y Lorca se quitaron el sombrero al cruzar la Puerta del Sol. Según recordaba Mallo, aquel gesto les valió insultos y pedradas. Décadas después, el episodio daría nombre a Las Sinsombrero, el movimiento cultural y proyecto de recuperación de las creadoras vinculadas a la Generación del 27.

Aunque la novela está escrita desde la ficción, la relación de amistad entre los tres sí tiene fundamento histórico. Manso coincidió con Dalí y con Maruja Mallo durante sus años de formación en la Escuela de San Fernando, en Madrid, y fue a través de ellos como conoció al poeta granadino. Lorca llegó a dedicarle 'Muerto de amor', uno de los poemas de 'Romancero gitano'.

Pese a su vinculación con algunos de los nombres más destacados de la vanguardia artística de la época, la trayectoria de Manso como pintora apenas ha dejado obra conocida y su figura quedó relegada durante décadas a un segundo plano en el relato de la Generación del 27. En la misma Escuela de San Fernando estudió Alfonso Ponce de León, también pintor y amigo de Lorca, con quien Manso acabaría casándose.

La vida de Manso quedó atravesada por dos pérdidas. En agosto de 1936, Lorca fue asesinado en las inmediaciones de Granada y apenas un mes después, su marido, afiliado a Falange, fue detenido en Madrid por un grupo de milicianos y también fusilado. "Dos crímenes cometidos en los primeros meses de la Guerra Civil que situaron a la pintora en el centro de la fractura entre las dos Españas", como ha señalado la editorial.

Durante la guerra civil, Manso pasó por Italia y, tras regresar a España, colaboró en el diseño de carteles y decorados teatrales en Burgos. Murió en Madrid en 1960.

Benedicte construye la novela a partir de ese territorio de memoria, pérdida y sufrimiento. El relato transita por escenarios como la checa de Fomento y llega hasta el sonido de un monitor en una habitación de hospital en 1960 y, mediante saltos temporales, los muertos reaparecen en museos, hoteles o lugares como salones recreativos de los años ochenta, con lo que el autor "prolonga las consecuencias de la guerra más allá de su final y convierte el arte en refugio para unos personajes que siguen conviviendo con sus ausencias", señala la editorial.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Periodista y escritor, Benedicte obtuvo el Premio Francisco Umbral de Novela por 'Travolta tiene miedo a morir'. Entre sus títulos narrativos figuran también 'Valium', 'Guía Campsa de cementerios', 'Tiempo muerto para Alí', 'Desgraceland' y 'Espanis Sico'. En poesía ha publicado 'Biblia ilustrada para becarios', 'Poesía eres tuit' y 'Poemarx', reconocida con el Premio Ciudad de Badajoz.

Participó además en el libro-disco 'Panero', musicado por Bunbury y Carlos Ann, y en la antología periodística 'Del boom a los recortes'. Asimismo, ha firmado diferentes columnas en 'El Español' bajo el título 'Divinos palabros'.