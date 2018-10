Despentes vuelve con su 'Teoría King Kong' y critica el manifiesto firmado por Deneuve: "Es de viejas ricas blancas"

Publicado 13/02/2018 16:10:32 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Virginie Despentes regresa a España con el cierre de su trilogía 'Vernon Subutex', pero también con la reedición de su manifiesto feminista 'Teoría King Kong' (ambos en Random House), publicado en el año 2006 y que vuelve a estar de actualidad gracias a los movimientos surgidos en los últimos meses, en especial el 'Me Too'.

Despentes ha abordado precisamente el manifiesto surgido en Francia a raíz de este movimiento y que fue firmado por la actriz Catherine Deneuve --aunque más tarde se disculpara con las víctimas de agresiones sexuales--. "Es un texto muy liberal, de los más poderosos para hacer lo que quieran. Es un texto de viejas ricas blancas", ha señalado en una entrevista con Europa Press la autora francesa.

Para la escritora, el problema de la respuesta del texto firmado por intelectuales francesas contra las denuncias surgidas a raíz del 'Me Too' se sitúa en "pedir" a la mujer que reaccione ante unos hechos, "cuando en realidad la mujer ya no puede hacer nada más". "La pelota está en el tejado de los hombres", ha señalado.

En este sentido, entiende que los hombres "deberían dejar de ver" a la mujer "como una presa". "Los jóvenes nunca reciben educación feminista, veo un montón de padres que nunca hablan de la violación, por ejemplo. Luego ocurre que son súper sinceros cuando dicen que pensaban que no es violación, si nunca se ha cuestionado su deseo en su cultura", ha lamentado Despentes, quien también fue víctima de violación.

Este suceso lo cuenta en 'Teoría King Kong', así como los años en que ejerció la prostitución libremente, en un texto que está escrito "desde la fealdad y para todas las mujeres excluidas del gran mercado de la buena chica". Pasados más de diez años desde su publicación, la autora considera que es un alegato "vigente", teniendo en cuenta además tanto que es una obra "muy leída" en castellano como "la pertinencia" por el auge del feminismo.

La autora de 'Fóllame' ve con buenos ojos la irrupción del 'Me Too', un movimiento "importante" que "seguramente haya marcado un antes y un después" en el feminismo. "Me impactó un montón cuando salió y, de hecho, tengo cerca de 200 amigos en Facebook y cada chica iba contando cosas que les habían sucedido con el 'me too'", ha reconocido.

EL NEOPURITANISMO DE INTERNET

Para Despentes, no es casual que este movimiento haya surgido en la industria del cine, un sector "negro", si bien ha resaltado la importancia de que esta reivindicación termine siendo "algo positivo". "No puede terminar en sexofobia o en una especie de policía: no tengo especial ternura por los hombres, pero quiero convivir con ellos", ha añadido.

La autora francesa reconoce que el feminismo en Internet tiene dos caras: por un lado, "ha permitido su explosión", saltándose en muchas ocasiones los canales habituales establecidos para adquirir notoriedad; pero por el otro, conlleva el regreso de un 'neopuritanismo' con el que "se enseña a los jóvenes que no hay nada más grave que enseñar una teta".

"Hay una corriente con la que parece que el cuerpo es lo más vergonzoso y asqueroso del mundo. En Facebook puedes ver hectolitros de sangre pero nunca verás una mamada y, de hecho, el mayor miedo es ser grabado mientras follas: me interesa qué tipos de jóvenes estamos construyendo y cómo acabará esto, si con postpornografía o sexofobia", ha alertado.

TRUMP Y EL "ULTRALIBERALISMO INCULTO"

Precisamente, con 'Vernon Subutex' --la historia de las búsquedas de unas cintas de un rapero muerto que pone en jaque a distintos miembros de la sociedad burguesa francesa-- Despentes reconoce haber sentido esa discriminación a los personajes femeninos. "Ahora que por primera vez tengo un protagonista masculino me sorprende la 'ternura' con la que el personaje es tratado por los críticos: es como que le dejan hacer lo que quiera, a diferencia de si hubiera sido una mujer", ha criticado.

En cuanto al futuro, Despentes también ha mostrado preocupación, tomando como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. "No veo inocente que hayan elegido a un presidente como Donald Trump. Es una declaración de que se quiere un ultraliberalismo aún más violento e inculto", ha concluido.