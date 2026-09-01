La editorial Espinas recupera las memorias de Josefina Manresa sobre Miguel Hernández - EDITORIAL ESPINAS

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La editorial Espinas publica este mes de septiembre 'Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández', la obra autobiográfica en la que Josefina Manresa relata la lucha que mantuvo tras la Guerra Civil para salvaguardar y evitar la desaparición del legado literario de su marido, el poeta Miguel Hernández.

Así, en esta nueva edición, que cuenta con una introducción firmada por la escritora y editora Elena Medel, Manrsesa evoca su juventud, el encuentro con el poeta y los años compartidos.

Pero al tiempo que detalla las dificultades económicas, las pérdidas y la represión que vivió durante el periodo bélico y posterior. De hecho, este testimonio nace de los manuscritos, cartas y documentos personales de Hernández.

Asimismo, el texto detalla los problemas que Manrsea tuvo para proteger estos manuscritos del escritor y evitar que se perdieran. También denuncia episodios como la pérdida de un dibujo original que Buero Vallejo le hizo a Miguel Hernández.