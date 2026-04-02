Eduardo Mendoza, Isabel Allende, Atxaga o Luis García Montero llegan a las librerías este abril

Archivo - Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de Letras, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España).- José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Eduardo Mendoza, Isabel Allende, Bernardo Atxaga o Luis García Montero son algunos de los autores que llegarán a las librerías con novedades literiarias durante este mes de abril, el más literario de cada año, entre otras razones, porque se entrega el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas.

Tradicionalmente, esta ceremonia tiene lugar el 23 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Libro y el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. El acto solemne es presidido por los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que esta edición reconocerá a Gonzalo Celorio.

En cuanto a las novedades editoriales, Mendoza retomará su detective sin nombre en 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral) una novela que comeinza con una crónica de un funeral publicada en un diario local que desencadenará una trama financiera y una conspiración de consecuencias "desproporcionadas".

Este protagonista ya ha estado presente en otros libros del catalán como 'El misterio de la cripta embrujada', 'El laberinto de las aceitunas' o 'El secreto de la modelo extraviada'.

Por otro lado, el día 9 de este mes saldrá a la venta 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza & Janés), el nuevo libro de Isabel Allende en el que reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida y en el que explica su proceso creativo.

También este día llega a las librerías 'Golondrinas' (Alfaguara), de Bernardo Atxaga, la nueva novela del Premio Nacional de las Letras 2019; una historia sobre la memoria, la culpa y los silencios que atraviesan varias décadas de unos personajes cuyas vidas están marcadas por la violencia y la ambigüedad moral.

Un día antes, el miércoles 8 de abril, el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, regresa a la novela con 'La mejor edad' (Tusquets). El autor narra el reencuentro de un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975.

La novela políciaca también llega a las librerías el próximo 9 de abril de la mano de la autora gallega Arantza Portabales, que firma 'Asesinato en el Molino del Cura' (Lumen).

Respaldado por el Premio Azorín de Novela 2026, el editor Pablo Álvarez debuta con 'La necesidad de amar' (Planeta), una historia de amor en la que se asoma a la violencia machista y a la bisexualidad y que busca reflexionar sobre una generación marcada por el miedo y el ansia de libertad. También en el género de la novela romántica, la autora valenciana Alice Kellen publica el 8 de abril 'El club del olvido' (Planeta),

En cuanto a narrativa internacional, Walter Tevis, autor de 'Gambito de dama', será editado por Impedimenta en 'El rey ha muerto', donde se reúnen por primera vez en español sus relatos completos.

También podrá leerse en España a Freida McFadden, la autora de 'La asistenta', que tras superar los 50 millones de ejemplares vendidos con esta novela regresa a la literatura con un 'thriller' doméstico: 'Querida Debbie' (Suma).

Por su parte, el autor John Irving vuelve al mundo que creó en 'Las normas de la sidra' y al orfanato de St. Cloud's con 'La reina Esther' (Tusquets), su nueva novela en la que acompaña a la niña que le da el nombre al libro y a quien le cuesta encontrar una familia de acogida hasta que aparecen los Winslow. "Una historia de supervivencia y una profunda exploración de la identidad y la pertenencia", explica el sello editorial.

También se publica este mes 'La vida al final' (Anagrama), del aclamado escritor Bernhard Schlink, autor de 'El lector' y 'La nieta'. En esta novela, "llena de calidez", Schlink se sumerge en lo efímero de la vida, la importancia de las relaciones humanas y el valor del tiempo que queda.