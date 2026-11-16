Élmer Mendoza narra la violencia en México y critica a Sheinbaum: "A puros balazos no vamos a cambiar nuestra imagen"

El escritor Élmer Mendoza (d) y el escritor Arturo Pérez-Reverte (i), durante la presentación de la novela ‘La sirena y el jubilado’, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor mexicano Élmer Mendoza, que publica su novela 'La sirena y el jubilado' (Alfaguara), ha asegurado que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo está haciendo "mal" con los narcos para después añadir que hay que "cambiar" la imagen que da el país.

"Nosotros necesitamos cambiar nuestra imagen y mientras sean puros balazos nosotros no vamos a cambiar nuestra imagen", ha indicado el escritor en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha afirmado que la guerra contra el narco en México es una guerra perdida. "Esas guerras no las gana nadie porque lo matan a uno", ha añadido.

En ese sentido, Mendoza ha detallado que se ha reunido en varias ocasiones con Sheinbaum --ha recordado que la madre de la mandataria es una profesora muy querida en México-- y que en todas las ocasiones le ha trasladado que la "militarización" no es "suficiente".

"El ataque desde el punto de vista bélico no era suficiente. Lo que tenía que hacerse es complementarse. Yo le dije muy claro que tenía que complementarlo y reforzar las áreas de la promoción de la cultura. No lo puede resolver pero puede ayudar", ha dicho.

Por otro lado, ha deslizado que "históricamente" los expertos han señalado que en México los políticos que han querido llegar a los gobiernos han tenido que pactar con los narcos, explicando que "ni hombres ni mujeres" pueden llegar a esa posición sin hablar "con las fuerzas oscuras". "Históricamente es lo que ha ocurrido, porque los estudiosos dicen que el narco mexicano nació coludido con el gobierno --ha apuntado--. Los narcos no van a terminar porque vivimos junto al país que tiene la mayor cantidad de consumidores", ha apostillado.

El autor ha explicado que los narcos han ligado un negocio absolutamente productivo que tenían con la necesidad de la conservación de los territorios y eso implica la eliminación por cualquier medio de quien les estorbe. "Y eso ha desatado todo este salvajismo que estamos padeciendo ahora. El gobierno dice que va a atacar las causas, pero es ridículo. ¿Qué va a hacer en los barrios? En los barrios de las regiones que son las más fuertes", ha señalado.

En su nueva novela 'La sirena y el jubilado', Mendoza narra la historia de Carmen Larrañaga, una joven candidata independiente en México que sufre un brutal atentado a tiros tras alzar la voz para denunciar la impunidad, el acoso y los feminicidios que azotan a las mujeres de su ciudad.

En ese sentido, el escritor ha señalado que la situación en México no ha mejorado tras la llegada de Sheinbaum al Ejecutivo y ha apuntado que la presidenta lo tiene "muy difícil" porque hay hombres "muy poderosos" que no la "aprecian".

"NO HA MEJORADO NADA LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES"

"(Sheinbaum) no ha mejorado nada la situación de las mujeres. A las madres buscadoras no las ha recibido. Ellas la reclaman y mandan a alguien pero no resuelve. Las madres quieren tecnificar la búsqueda en el subsuelo de cuerpos. (Sheinbaum) lo ha tenido muy difícil porque en el poder hay muchos varones muy fuertes y no la aprecian. Poderosos políticamente y también millonarios porque en México un político pobre es un pobre político como decía Carlos Hank González", ha explicado.

Así, ha explicado que al tenerlo "bastante difícil" no considera que la presidenta vaya a poder "superarlo". "En México los poderes fácticos son muy poderosos. El poder fáctico puede ser el presidente del país vecino, que le ha dificultado el comercio que tiene con el país vecino y Canadá. Eso solo ocasiona pérdidas económicas", ha dicho Mendoza.

Durante el encuentro con los medios este lunes, el escritor mexicano ha estado acompañado de su colega y amigo, el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien ha explicado que el mexicano cuenta con el "respeto" de los narcos de su país.

"Es extraordinario como narrador, pero también se debe a que él no es un turista en ese mundo, sino que él forma parte de ese mundo", ha explicado Pérez-Reverte.

"¿Le damos en Europa demasiada importancia a la vida humana?", ha preguntado Pérez-Reverte. "No se la dan, ¿por qué no quieren tener hijos? Porque no le dan importancia a la vida humana", ha respondido Mendoza. El autor de 'La piel del tambor' ha añadido que en Europa "matar es algo terrible y en México parece que es algo más natural". "Aprendimos de los italianos", ha bromeado Mendoza.