Elvira Mínguez presenta el Premio Primavera de Novela en Valencia: "El monstruo está en cada uno de nosotros"

Archivo - La actriz vallisoletana Elvira Mínguez. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID - Archivo

VALENCIA 16 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

La actriz y escritora Elvira Mínguez ha presentado este jueves el Premio Primavera de Novela 2026 que, en su 30.ª edición, "rompe" su tradición con Madrid y se entrega en Valencia por primera vez, en un acto celebrado en la Lonja de la Seda.

Mínguez ha sido premiada por 'La educación del monstruo', a la venta desde este 15 de abril. El galardón - dotado con 100.000 euros- está convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Esta edición ha batido récord de participación, con 1.590 originales procedentes de 38 países. Vanessa Montfort fue la ganadora en 2025 con 'La Toffana'.

"El monstruo está en cada uno de nosotros. El ser humano se puede convertir en una aberración. En todos habita un monstruo o varios y tenemos que aprender a verle la cara para saber gestionarlo", ha asegurado la ganadora en un diálogo con la escritora Nativel Preciado, galardonada con el Premio Primavera en 2007 por 'Camino de hierro' --que ha ejercido como maestra de ceremonias y representante del jurado-- y la actriz Anabel Alonso.

La premiada ha relatado que el punto de partida de la obra es un "recuerdo involuntario". "Había algo que estaba ahí. Me interesaba contar que esos monstruos siguen estando a día de hoy. Manipulamos mediante el miedo y queremos retener a los hijos en base a ese miedo. Los padres, sin quererlo, muchas veces nos convertimos en monstruos y estamos generando pequeños monstruos", ha relatado la autora, que ha precisado que "el miedo hace surgir los monstruos de los personajes".

Además, ha mostrado su agradecimiento por ser reconocida con este premio. "Para mí un premio significa responsabilidad, con uno mismo y con el lector", ha reconocido. El Premio Primavera nació en 1997 y desde entonces ha premiado a autores como Rosa Montero (su primera ganadora) o Máximo Huerta o Luis García-Rey, entre otros.

Preguntada por el hecho de que las tres historias en torno a las que gira la novela "parecen tres novelas cortas" -- ambientadas en la actualidad, la Alemania de los años 60 y Valladolid en los años 70--, Mínguez ha precisado que escribió "las tres partes de una manera independiente" que luego encajó "como un puzzle" .

"Yo soy actriz y mi cabeza es visual. Llevo 30 años trabajando en el audiovisual", ha recordado la autora para reconocer que la obra tiene "momentos escabrosos y duros" pero "no quería ser incisiva". "Y si el lector se quiere horrorizar, que sea se sus propios pensamientos", ha aseverado.

Respecto a los tres personajes femeninos de la novela (Águeda, Olvido y Matilde), Mínguez ha señalado que se acercan a la realidad actual, como cuando se intenta denunciar una situación de abuso. "Las mujeres, hagamos lo que hagamos, estamos en el punto de mira siempre", ha denunciado.

Además, ha destacado la importancia de la documentación y ha reconocido que le encanta leer novela negra, "sobre todo en verano". Por ello, ha indicado que le apetecía hacer una obra en este género pero que no ha "sufrido a la hora de escribir".

LA LONJA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En la inauguración, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado las gracias a la organización "por fijarse en Valencia" y ha enfatizado en el hecho de que esta "edición especial" celebra su 30 aniversario coincidiendo con el 30 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En este sentido, ha destacado que este enclave es conocido por ser "intercambio de culturas, ideas y pensamiento" y ha felicitado a la autora por el galardón, cuya obra ha sido elegida entre 1.500 manuscritos presentados.

El acto también ha contado con el director de Ámbito Cultural El Corte Inglés, Gervasio Posadas, que ha calificado a la compañía de "socios y cómplices con Espasa", además de aportar su grano de arena", fomentando la lectura y dando a conocer a nuevos autores, con más de 20.000 manuscritos participantes desde la puesta en marcha del galardón.

También ha asistido el director editorial de Espasa, David Cebrián, que también ha puesto el foco en la importancia de "descubrir y potenciar talentos".