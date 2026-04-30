Enrique Loewe, Premio Alberto Anaut 2026 por su "apoyo a la creación artística consolidada y al talento emergente"

Archivo - El presidente de honor de Loewe, Enrique Loewe, interviene durante la ceremonia de entrega de premios y presentación de libros ganadores del XXXIII Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, en el Hotel Palace, a 16 de junio de 2021, en Mad - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enrique Loewe Lynch ha sido galardonado con el Premio Alberto Anaut en su tercera edición por su "apoyo a la creación artística consolidada y al talento emergente".

"Convirtió el nombre de Loewe en un referente cultural. Con más de cinco décadas de trayectoria empresarial, su figura. Representa la fusión entre la tradición artesanal y la vanguardia creativa y cultural", ha destacado el jurado.

El galardón, creado por La Fábrica, ha reconocido además su "contribución al desarrollo del panorama cultural nacional en diversas artes y su proyección internacional".

La gala de entrega del premio se celebrará el próximo 22 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Alberto Fesser, Ángeles González-Sinde, Javier Gomá, Miguel Zugaza, Judit Carrera, Carmen Palacios, Fátima Sánchez, Elvira González, y Óscar Becerra han integrado el jurado.

El galardonado es miembro de la cuarta generación de la familia Loewe y nació en Madrid en 1941. Además, fue responsable de la modernización y proyección nacional e internacional de la icónica firma de lujo española, pero también de la consolidación de su identidad como referente en el sector de la cultura gracias a la creación de la Fundación Loewe en 1988.

Esta institución, cuyo exponente más histórico es el Premio Loewe de Poesía, ha reconocido a nombres de la literatura y ha promovido la creatividad, los programas formativos y la preservación del patrimonio artístico en diversos campos. La poesía, las artes escénicas, la fotografía y más recientemente la artesanía son algunas de las disciplinas que Loewe Lynch ha apoyado y auspiciado desde su carrera profesional.