Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras Españolas 2026

Archivo - El escritor Enrique Vila-Matas presenta su novela 'Montevideo' (Seix Barral) en La Central del Raval, a 31 de agosto de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autor Enrique Vila-Matas ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente al año 2026, que otorga el Ministerio de Cultura. Está dotado con 50.000 euros.

El jurado ha elegido al autor por "su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria".

Asimismo, el jurado ha señalado que Enrique Vila-Matas "encarna de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa".

"Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer", ha añadido.

Además, el jurado ha manifestado que "su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos".

"Su obra sustenta un proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas, que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura", continúa el fallo.

Por último, el jurado ha expresado que "su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual y dialoga con la de otros autores --inconformistas y arriesgados, capaces de enfrentarse al fracaso en una especie de abismo propio--, erigiendo con ello todo un canon particular que nos conecta de forma imperecedera con los valores más esenciales de lo humano".

"Maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos frentes, Vila-Matas es un autor inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional", termina el jurado.