Enrique Vila-Matas, único español favorito al Nobel de Literatura que compite contra Can Xue o Anne Carson

Archivo - El escritor Enrique Vila-Matas posa con uno sus ejemplares, en la Diada de San Jordi 2025, a 23 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) volverá a fallar el Premio Nobel de Literatura este jueves 8 de octubre en una edición donde suenan de nuevo los nombres habituales en las casas de apuestas --Can Xue, Anne Carson, Gerald Murnane o Haruki Murakami-- y en la que aparece Enrique Vila-Matas como la única opción española entre los favoritos.

La escritora china Can Xue, es la actual favorita, aunque ya lo fue en 2022, 2023 y en 2024. Ahora tiene una cuota de 5 euros por cada euro apostado para hacerse con el Nobel.

En la lista le siguen como principales favoritos la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, el australiano Gerald Murnane o el indio Amitav Ghosh, con una cuota de siete, ocho y nueve euros por cada euro apostado, respectivamente.

También aparece en las apuestas, de nuevo, el japonés Haruki Murakami, con una cuota de 15 euros, ganador del Princesa de Asturias de las Letras.

Vila-Matas tiene una cuota en varias casas de apuestas de 21 euros, pero en las predicciones también aparecen otros dos autores en castellano que podrían tener también opciones.

Son el argentino César Aira --tiene una cuota de 9 euros-- o el chileno Benjamín Labatut --21 euros--. El colombiano Juan Gabriel Vásquez está más alejado de los favoritos con una cuota de 27 euros, pero también suena su nombre.

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 118 ocasiones a un total de 122 laureados desde 1901 hasta 2025 y el último fue el autor húngaro László Krasznahorkai, que no apareció en las encuestas en 2025. Lo recibió por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte",

En los últimos años lo han recibido la escritora surcoreana Han Kang "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana" en 2024; Jon Fosse en 2023, por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible", y Annie Ernaux en 2022 por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".

La persona más mayor en recibir este galardón fue Doris Lessing, que fue premiada con 87 años. Por otro lado, el Nobel ha sido compartido entre dos personas hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.

Por otro lado, el escritor y poeta británico Rudyard Kipling fue el más joven en recibirlo, ya que lo recibió a los 41 años en 1907. El segundo más joven fue Albert Camus, quien lo recibió en 1957 a los 44 años.

18 MUJERES NOBEL DE LITERATURA EN LA HISTORIA

Hasta la fecha, 18 mujeres han ganado el Premio Nobel de Literatura frente a 104 hombres. La primera en conseguirlo fue la autora sueca Selma Lagerlöf en 1909 y la última fue Han Kang en 2024. Entre estas 18 autoras, la única hispanoamericana en alzarse con el Nobel fue la poetisa chilena Gabriela Mistral en 1945.

El país más laureado con el Premio Nobel de Literatura es Francia, con un total de 16 galardonados --con nombres como Albert Camus, Annie Ernaux o Patrick Modiano, junto a Jean-Paul Sartre, que lo rechazó-- y le sigue Estados Unidos, donde 13 autores como Ernest Hemingway, Toni Morrison o Bob Dylan han sido premiados.