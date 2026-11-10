El escritor Michel Houellebecq, imputado por "incitación al odio" contra musulmanes

Archivo - El autor Michel Houellebecq - Picture Alliance / Boris Roessle / Dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Michel Houellebecq ha sido imputado por "complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas por motivos de origen o pertenencia o no pertenencia a un determinado grupo étnico, nación, raza o religión".

Según ha podido saber el diario francés Le Figaro, el autor había sido denunciado por la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) tras una entrevista concedida a Front Populaire en noviembre de 2022.

Ya en 2010, cuando Houellebecq ganó el Premio Goncourt de Novela con su quinta narración, 'La carte et le terrotoire' (El mapa y el territorio), estaba acompañado por la polémica.

De hecho, es protagonista de frases como "la religión más idiota es el Islam", "cuando lees el Corán se te cae el alma a los pies" o "la prostitución infantil no me parece ningún drama".