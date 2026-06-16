La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026 por 'El amor inventado'

La escritora argentina Paula Klein - CELESTE FOSCHI

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Paula Klein ha sido galardonada con el IV Premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana, por la obra 'El amor inventado'.

En el acta del jurado se destaca que "es una novela ambiciosa que sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado".

"Buscando descifrar a su marido y siguiendo las huellas de su pasado, la documentalista Miranda K. se pregunta acerca de la naturaleza del amor. ¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?", añade el fallo.

En esta edición se han recibido 683 manuscritos procedentes de Argentina (122), Colombia (24), Chile (34), España (396), Estados Unidos (16), México (65), Perú (9) y Uruguay (17).

De hecho, el jurado ha señalado la cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de las novelas finalistas. Es por ello que ha decidido mencionar como finalista en esta edición la novela 'Estado de distancia' de Belén López Peiró.