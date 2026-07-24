La escritora Beatriz Giménez de Ory, XXX Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026

Beatriz Giménez - SM

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora Beatriz Giménez de Ory ha sido distinguida con el XXX Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026, un galardón que reconoce su trayectoria como autora de literatura para niños y jóvenes y pone en valor una obra caracterizada por la calidad poética, la innovación y el compromiso con el fomento de la lectura.

Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria, Giménez de Ory ha compaginado la docencia con una sólida carrera literaria. Tras iniciarse en la escritura para adultos, orientó su producción hacia la literatura infantil y juvenil y ha participado en diversos proyectos pedagógicos y culturales para acercar la poesía y la narrativa a los lectores más jóvenes.

A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Un hilo me liga a vos' (SM), el Premio Edebé de Literatura Infantil, el Premio Fundación Cuatrogatos y la distinción The White Ravens. Es autora de títulos como 'Los versos del libro tonto', 'Bululú', 'Para ser pirata', 'Lavaba diez calcetines y otros poemas del mundo' y 'Donde empieza la luz'.

Tras conocer la concesión del galardón, la escritora ha manifestado que supone "un honor" recibir el Premio Cervantes Chico a su trayectoria literaria porque admira a quienes lo obtuvieron antes que ella y porque "refrenda la decisión" que tomó hace casi dos décadas de escribir para niños y jóvenes. Asimismo, ha destacado que durante estos años ha conocido "a colegas generosos y cálidos" que hoy considera amigos, además de editoras, libreros, críticos, ilustradores y, "sobre todo", lectores, pequeños y grandes, con quienes ha compartido los mundos que imagina.

Junto al premio concedido a Giménez de Ory, el jurado ha otorgado el Reconocimiento al Autor/a de Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericano Cervantes Chico a la escritora e ilustradora argentina Isol Misenta, a la que destaca como una de las creadoras más influyentes del álbum ilustrado contemporáneo. La autora cuenta con una trayectoria avalada por distinciones como el Astrid Lindgren Memorial Award, el Golden Apple y diversos reconocimientos concedidos por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina y el Banco del Libro de Caracas.

Además, los Premios Cervantes Chico han reconocido este año a la alumna Blanca León Mata, a las maestras Susana Matas Gómez y Eva María Sánchez Alonso, con un accésit para Rosa María Arce Pérez, así como a la Asociación de Madres y Padres del CEIP Ciudad del Aire por su labor en la promoción de la lectura desde la comunidad educativa.

Organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Premio Cervantes Chico distingue cada año a un escritor o escritora en lengua castellana cuya trayectoria haya destacado en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.