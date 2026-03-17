La escritora Begoña Oro lanza 'Amigas 100%', una colección para el público juvenil

Portada del primer título de la colección 'Amigas 100%'. - SM

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Begoña Oro regresa a la narrativa juvenil con 'Amigas 100%', una nueva colección que explora la intensidad emocional y los cambios que acompañan la llegada a la adolescencia. La autora cuenta con una amplia trayectoria en la literatura infantil y juvenil, con más de cien títulos publicados como la colección 'La pandilla de la ardilla', de la que se han vendido más de un millón de ejemplares.

El primer título de la colección lanzada por la editorial SM, 'Abril es otoño', sitúa a sus protagonistas en ese momento vital en el que empiezan a definirse las amistades, los afectos y la identidad personal. Los personajes proceden de distintos institutos y barrios, pero coinciden en una academia de idiomas donde descubrirán que, aunque son tan diferentes como las estaciones del año, las diferencias también pueden unir.

La colección 'Amigas 100%' nace de la invitación de las editoras de SM Berta Márquez y Carolina Pérez para que Begoña Oro volviera a explorar el universo de los lectores que empiezan a adentrarse en la adolescencia.

"Necesitan historias que les enganchen y que abarquen toda la complejidad de su momento vital. Historias que les hablen sin condescendencia, pero que les acompañen en el descubrimiento de emociones, conflictos y relaciones", explica la autora.

Ambientada en una Zaragoza muy reconocible para la autora, la serie recupera el tipo de historias con las que Oro comenzó a escribir para jóvenes, "relatos que exploran los sentimientos y las relaciones a través de tramas que combinan humor, misterio y emoción".

La propuesta narrativa combina una historia cercana con elementos interactivos que dialogan con el lector. A lo largo del libro aparecen test, curiosidades, juegos y pequeñas secciones -definidas con humor por la autora como "secciones Superpop"- que invitan a reflexionar sobre la identidad, la amistad o las emociones.

"El libro invita a preguntarse quién eres en ese momento en que puedes ser cualquier cosa, y también a intentar entender a los demás", señala la autora. Las protagonistas viven con intensidad las experiencias propias de esta etapa: amistades que nacen y se transforman, secretos compartidos, primeros enamoramientos o conflictos familiares.

Con esta colección, Begoña Oro busca despertar el deseo de seguir leyendo en una etapa en la que muchos jóvenes abandonan el hábito lector. "Ojalá los lectores quieran formar parte de esta pandilla, sufrir con ellas, reírse con ellas y reforzar también sus amistades reales", ha concluido la autora.