Espido Freire publica 'Guía de lugares que ya no existen': "Desperdiciar espacios de diálogo es un error"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autora Espido Freire publica el ensayo de autoficción 'Guía de lugares que ya no existen' (RBA) y, en una entrevista con Europa Press, comenta la polémica surgida en torno a Letras en Sevilla, las jornadas organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que este año, bajo el título '1936: La guerra que todos perdimos', han quedado pospuestas hasta octubre por la cancelación de escritores como David Uclés.

"Más allá de las decisiones éticas que cada uno quiera tomar, que tiene todo el derecho, sí me parece que desperdiciar espacios de diálogo es un error. También entiendo quien dice que hablar con según qué gente legitima según qué ideas (...) Veo la parte en lo que lo están diciendo", ha explicado.

La autora ha participado hasta en dos ocasiones en estas jornadas, una para tratar la figura del 'Don Juan' y otra para discutir sobre tauromaquia, siendo ella antitaurina. En la edición de este año, Uclés, el último Premio Nadal, alegó que no quería compartir programa con el ex presidente del Gobierno José María Aznar ni con uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Freire ha asegurado que, de tratarse de temas de género, le "costaría" sentarse con "según qué gente". "Sin embargo, si no hacemos eso, lo que se produce es lo que se está produciendo ahora: ruido en torno a la cuestión pero no en torno a las propuestas. Mi tendencia natural es la de la discusión", ha apostillado.

En 'Guía de lugares que ya no existen', la autora recorre diversos territorios y al hilo ha asegurado que le "cuesta" entender la "redefinición" actual de la identidad y de las fronteras, porque creció con la impresión de que estas iban a ser "compartidas".

"Me cuesta entender la redefinición que estamos haciendo ahora mismo de identidad y de frontera. Porque crecí en un momento en el que nos daba la impresión de que aunque las fronteras se mantuvieran, iban a ser compartidas. Y en el que el libre desplazamiento y el respeto al ser humano, a cualquier tipo de ser humano -me refiero a en cualquier circunstancia que llegara a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro estado-, iba a mejorar constantemente. Que iban a caerse las últimas brignas de prejuicios o de falta de solidaridad", ha explicado la autora.

Así, ha añadido que en las últimas décadas ha crecido el "odio, resentimiento y desconfianza frente al ser humano" porque se ha alimentado. "Es muy desolador comprobar que eso ocurre y ver la velocidad a la que está creciendo. Y observarlo con una impotencia propia de quien no tiene ningún tipo de poder más allá del de contar historias", ha lamentado.

La autora, que fue la ganadora más joven del Premio Planeta con 25 años por 'Melocotones helados', escribe sobre sus experiencias personales durante algunos viajes a Damasco, Bath (Reino Unido), Finisterre, Álava, Yorkshire, Noruega, Finlandia o Ghana.

En uno de los episodios narra un trayecto en tren, cuando no era aún mayor de edad, en el que una mujer le preguntó dónde podía encontrar una trabajadora sexual para su hijo discapacitado.

"Hablaría aquí, si lo deseas, de una cierta sororidad, pero sobre todo de la avasalladora comprensión de una realidad ajena. En este caso estaba entre dos mujeres. Lo veo menos en cuanto a la perspectiva de género o en cuanto a la visión feminista -que en mi caso es negable, siempre he estado ahí- y lo veo como un toque de atención hacia determinadas minorías muy necesitadas que a su vez dependen de otras minorías. En este caso las personas con necesidades especiales y sus cuidadoras", ha apuntado.

En ese sentido, Freire ha defendido la "revisión de las ayudas y de las pensiones a personas dependientes que tienen una vulnerabilidad especial". "Siempre es fácil dirigirse hacia las pensiones más altas, hacia el desequilibrio generacional que en estos momentos se puede percibir, pero también es verdad que en ese desequilibrio olvidamos situaciones de una precariedad y de una injusticia flagrante. Y este lo era hace 35 años y lo sigue siendo ahora", ha añadido.

Freire asegura que siempre ha escrito sus libros con un "interés ético" y de "compromiso social", algo que ha continuado en este ensayo que publica ahora. "Lo que estoy haciendo es continuar con aquello que yo opino. No puedo ver el mundo ni el viaje ni ninguna otra perspectiva sin hablar de lo humano", ha asegurado.