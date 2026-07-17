Eva Orúe, Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria 2026

Archivo - La exdirectora de la feria del libro Eva Orúe - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Unión de Editoriales Universitarias Española (UNE) ha acordado por unanimidad conceder el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria 2026 a la hasta hora directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, por el apoyo prestado a las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles y latinoamericanas, y singularmente a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas durante su mandato al frente de la dirección de la Feria del Libro de Madrid.

Según señala la organización, Orúe ha logrado impulsar y acercar de "manera extraordinaria e inédita" la edición universitaria y científica a la sociedad. El pasado 6 de julio la Asociación de Librerías de Madrid anunció el cese de Orúe como directora de Feria.

La Junta Directiva de la UNE ha destacado en esta concesión que, bajo su dirección, la Feria del Libro de Madrid se ha convertido en una de las citas de referencia del sector del libro universitario y científico, no solo en España sino en todo el mundo hispanohablante, gracias a la creación de la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, ideada e impulsada por ella en 2023, que ha acogido a cerca de quinientos investigadores e investigadoras y editores académicos procedentes de las principales universidades de la mayor parte de los países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Portugal y Perú).

"El órgano de dirección de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas subraya el orgullo al ver que esta idea ha sido celebrada y considerada como experiencia inspiradora para iniciativas semejantes y afirma que la Plaza de la Ciencia y de las Universidades formará ya parte de la historia de la presencia de las editoriales de las universidades y centros de investigación en la Feria del Libro de Madrid", añade.

El premio le fue comunicado ayer a través de una carta de la presidenta de la UNE, María Isabel Cabrera, que le fue entregada durante el homenaje recibido en el Círculo de Bellas Artes. La entrega tendrá lugar en la ceremonia de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que se celebrará en el próximo 12 de noviembre, en la ciudad de León, en el marco de la asamblea general de la UNE que se celebrará en la Universidad de León.

Periodista, escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en prensa, radio y televisión, fue corresponsal en Reino Unido, Francia y Rusia durante diez años, según informa UNE. Fue cofundadora de la agencia de comunicación Ingenio de Divertinajes desde la que se relacionó con cadenas de televisión de numerosos países y trabajo con autores, editoriales, librerías, instituciones y ONG y es autora de varios libros.

En diciembre de 2021 fue nombrada directora de la Feria del Libro de Madrid, tras un proceso de selección al que se presentaron 16 candidatos, cargo que ha ostentado hasta julio de 2026, siendo la primera mujer en ocupar este desempeño.

Orúe recibió este jueves un homenaje en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, en el que el consejero de Cooperación y Acción Cultural de Francia y director del Instituto Francés en España, Simond Galbert, anunció que también recibirá la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de "Caballera".