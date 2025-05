MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Madrid ha inaugurado este viernes su 84ª edición con la tradicional visita de la Reina Letizia aunque, debido a la alerta roja provocada por fenómenos meteorológicos adversos, cerrará sus puertas en su primera tarde.

En esta edición la ciudad de Nueva York es protagonista y precisamente la directora de la cita, Eva Orúe, ha lamentado la ausencia de académicos como Rita Indiana por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para después reconocer que, a pesar de que hay "miedo" entre los escritores, no es la "situación ideal".

"Miedo no diría, porque son muy valientes. Pero por ejemplo Rita Indiana, que es la persona que coordinaba la parte con las universidades estadounidenses, no viene. Y no viene porque su universidad (la Universidad de Nueva York) le ha recomendado que no venga. Y no es la única, hay muchos estudiantes y profesores que han recibido esta recomendación: 'No salgáis del país porque a lo mejor no os dejan entrar'. Eso quiere decir que hay un clima que no es el ideal", ha comentado Orúe a los medios de comunicación tras la visita de la reina Letizia.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández, que ha añadido que da "mucha pena" y un "punto de indignación notable" estas ausencias.

"Da mucha pena y un punto de indignación notable darse cuenta que gente que tenía que haber venido a la feria no viene porque están dando clases en Estados Unidos y sus propias universidades les han dicho que es mejor que no salgan del país por si no pueden volver a entrar. Eso es absolutamente dramático pero, como todo, es hijo de la ignorancia y de la falta de lecturas", ha apuntado Fernández al ser preguntado por Europa Press.

Por su parte, Orúe ha reconocido que el tema de Nueva York se eligió antes de la vuelta de Trump a la Casa Blanca pero ahora ha "adquirido una dimensión diferente", aunque ha rechazado la idea de que el español esté "amenazado".

"No había en origen una intención más allá de reconocer que Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes del mundo, por detrás de México, muy por delante de España. Pero es verdad que en las circunstancias actuales adquiere una dimensión diferente: una defensa del español, porque el español no diría que está amenazado. La vitalidad de la comunidad latina en Estados Unidos es brutal, también en el mundo de la literatura y de la edición, pero evidentemente afronta algunos peligros", ha señalado Orúe.

Por su parte, Fernández ha querido destacar el carácter de "diversidad" de la ciudad de Nueva York, así como la presencia de la literatura hispana. "Prefiero quedarme con el New York luminoso y el New York gran ciudad y gran capital del mundo. Tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que es la presidencia de Trump, eso sí", ha zanjado.

En ese sentido, ha confesado que hay cierto "miedo" ante la posibilidad de que el presidente estadounidense quiera aplicar los aranceles que ha propuesto para la industria audiovisual a la industria literaria y ha asegurado que la presencia de autores españoles en Estados Unidos "siempre ha sido insuficiente".

"En Estados Unidos ahora mismo hay un fenómeno, a mí el que me parece el más grave de todos, que creo que empezó Marcos Rubio en Florida y se han empezado a poner en marcha iniciativas y leyes estatales en medio de esto que se llama la cultura de la cancelación para prohibir determinados libros", ha añadido.

La Reina Letizia ha inaugurado de nueva una edición de la Feria del Libro en la que ha sido vitoreada en numerosas ocasiones por los asistentes a su recorrido habitual, se ha hecho selfies con los visitantes y ha compartido varios momentos con los más pequeños, además de recibir ejemplares de María Moliner, Federico García Lorca o Gabriela Mistral, entre otros.

En esta edición hay un total de 365 casetas, siete más que en la anterior edición de 2024, a la que acudieron 50.000 personas en sus primeros 10 días.