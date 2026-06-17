La Feria del Libro de Madrid factura 9,86 millones de euros, un 2,7% menos, y vende 587.014 ejemplares, casi 8.000 menos

La escritora Sara Barquinero firma ejemplares de sus libros durante la primera jornada de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). La 85ª Feria del Libro de Madrid se celebra del 29 - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Madrid ha cerrado su 85ª edición con una facturación de 9.862.888 euros, un 2,7% menos que el pasado año, y la venta de 587.014 ejemplares, cerca de 8.000 menos que en la edición anterior, marcada por la coincidencia con la visita del papa León XIV, varios conciertos multitudinarios de Bad Bunny y distintos episodios de calor, lluvias y tormentas en la capital.

La organización ha dado a conocer este miércoles el balance definitivo de la cita literaria que ha sufrido un descenso en ventas y asistencia. En la edición pasada, la Feria del Libro concluyó con un volumen de negocio que superó los 10.140.955 euros y con la venta de más de 595.000 ejemplares.

Asimismo, los sistemas de medición de afluencia utilizados por la organización en esta edición han contabilizado más de 730.000 visitantes únicos durante los 17 días de celebración, una cifra que la Feria eleva hasta unos 820.000 asistentes si se incluyen las personas que no pueden ser detectadas por los sistemas basados en telefonía móvil, principalmente menores de edad.

Según la organización, a fecha de cierre de este balance, únicamente seis de los 523 expositores participantes permanecían pendientes de remitir sus datos, por lo que las cifras ofrecen una imagen "prácticamente completa" del comportamiento de la edición.

"Las cifras de ventas y de asistencia confirman lo que adelantamos en la rueda de prensa de resultados parciales: menos visitantes, menos ingresos. Creo que las circunstancias explican esas cifras: el primer fin de semana hizo mucho calor; posteriormente, hasta el día 8 incluido, muchos madrileños y posibles visitantes prefirieron no venir al centro de la ciudad, desanimados por quienes insistían en que iba a estar todo muy difícil", ha explicado la directora de la Feria, Eva Orúe.

A las circunstancias excepcionales de esta edición se sumó, según la organización, la reducción del horario de apertura respecto a 2025. Mientras que el pasado año la Feria permanecía abierta hasta las 22.00 horas los viernes, en esta ocasión cerró a las 21.00 horas. Asimismo, la jornada final concluyó tres horas antes de lo previsto debido a una alerta meteorológica, una decisión adoptada para garantizar la seguridad de visitantes, expositores y trabajadores.

Pese a ello, Orúe ha destacado la respuesta del público durante el último fin de semana. "Notamos y constatamos que la gente acudía a la Feria con ganas, pero el cierre anticipado del domingo frustró la posible remontada", ha lamentado.

MÁS DE 20.000 ASISTENTES A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL

La programación cultural volvió a situarse entre los principales atractivos de la Feria, con un total de 20.438 asistentes a las actividades organizadas en los distintos pabellones y espacios habilitados.

La práctica totalidad de los actos completó el aforo permitido, según la organización, que considera que esta respuesta confirma el interés del público por una edición dedicada al humor, abordado desde la literatura, el pensamiento, la creación gráfica, la actualidad política, la poesía, la infancia y las distintas tradiciones culturales del ámbito hispanohablante.

Durante los 17 días de celebración, la Feria reunió a autores y creadores nacionales e internacionales como Jonathan Coe, Maitena, Leila Guerriero, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Marta Sanz, Ignatius Farray, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Joaquín Reyes, Eva Hache o Pantomima Full, entre otros.