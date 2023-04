Feria del Libro de Madrid reitera que la presencia de todas las editoriales estaba "garantizada", incluso la de Barrett

El cartel de la 82 edición, obra de María Simavilla, recuerda al mítico '13, Rue del Percebe', de Francisco Ibáñez

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe Feria, ha reiterado que la presencia de "todas" las editoriales estaba "garantizada", incluso la de la Editorial Barrett, que rechazó los criterios para adjudicar las casetas y participar en la Feria.

"Hubo una reunión con editoriales pequeñas y Barrett estaba convocada pero no apareció. Si lo hubiera hecho, hubiera entrado", ha asegurado la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, que ha presentado este martes el cartel oficial de la 82ª edición del evento, que se celebrará del 26 de mayo al 11 de junio en el Parque El Retiro, "homenajea" a la capital y a la diversidad de la comunidad lectora.

Eva Orúe ha insistido en que en esta edición, como todas las demás, "la voluntad de que todo el mundo entrara ha estado presente en la mesa desde el primer momento". "A lo mejor no en las exactas condiciones en las que cada uno de ellos quería, pero la presencia en la feria de todas las editoriales que cumplían las condiciones, y que han estado con nosotros en el proceso, estaba garantizada desde el principio", ha reafirmado.

La directora de la Feria ha admitido que el proceso de organización es "tedioso" pero pidieron "paciencia y confianza" a las editoriales, a las que finalmente les han encontrado un hueco. "Todas las editoriales que cumplen las condiciones y que nos han acompañado hasta el final en el proceso de adjudicación, todas están, menos Barrett. Alguna, después de entrar en el sorteo y, por tanto, estar admitida, se ha dado de baja por cosas que no tienen nada que ver con su ubicación, sino porque de pronto se han dado cuenta que 17 días en Madrid es una carga que no pueden asumir", ha señalado.

La editorial Barrett acusó en el mes de marzo a la dirección de la Feria de haber aumentado el número de títulos vivos en catálogo como requisito para participar en una de las casetas de la Feria sin explicación alguna, algo que calificó como "criterios absurdos". Además, anunciaba que por ello no iba a participar en esta edición.

"Este año acogemos a 600 editoriales, desde las más pequeñas, con 26 títulos vivos en catálogo, hasta las más grandes que pueden tener 1.500 títulos", ha explicado Orúe. La directora, en declaraciones a Europa Press el pasado 29 de marzo, sostuvo que el espacio de la Feria es "limitado" porque se trabaja sobre un terreno "que se mueve constantemente".

"El terreno está vivo porque El Retiro crece y cambia. El año pasado un magnolio echó una rama y tuvimos que quitar una caseta. Este año, otros magnolios y algunos madroños han crecido y nos han obligado a hacer algunas modificaciones", afirmaba.

NOVEDADES DE LA FERIA

Entre las novedades de la Feria, la directora ha desvelado que esta edición estará dedicada a la ciencia y no habrá un país invitado, ya que dicha temática vertebrará las actividades del evento. Además, ha reconocido que se ha variado el espacio central del lugar "para ganar espacio para los libros" y propondrán un recorrido que contribuya a mejorar la circulación.

A pesar de no tener un país invitado, la Feria contará con la presencia de 27 países que integrarán el pabellón de la Comisión Europea. "Pensamos que la fórmula del país invitado nos ata y la idea para las próximas ediciones es buscar un tema, que puede ser un país, una literatura o una cultura, que articule la feria y empape las actividades en torno a ella", ha confesado.

CARTEL DE LA FERIA

El cartel de la Feria es obra de la ilustradora María Simavilla que, coincidiendo con el 90 aniversario del evento, ha querido reflejar lo que el acontecimiento ha supuesto para Madrid dibujando una "comunidad de vecinos lectores", basándose en el azul y en el verde, en una representación que recuerda al mítico '13, Rue del Percebe', de Francisco Ibáñez.

"La primera imagen que me vino de Madrid fue la de sus edificios y se me ocurrió hacer una comunidad de vecinos lectores y en la base de la figura he situado a un librero que es el que vela por sus vecinos", ha explicado.

La librería representada en el cartel se llama 'El Retiro' y, como ha detallado Orúe, se trata de una librería que abrió hace 90 años en el Paseo de Recoletos (Madrid) y desde esa casa "bien castiza" ha conseguido que la gente que pasa por la feria "visite y viaje al mundo entero".

"La fórmula que hoy presentamos es la que regirá a partir de ahora. En las ediciones venideras, todos los carteles contarán con el mismo recurso gráfico en la cabecera. El ilustrador se encargará de la ilustración que irá encastrada en un marco en el que sólo cambiará el número de la edición, la fecha de celebración y la gama de colores empleada por la edición, que tendrá varias posibilidades cromáticas", ha indicado Orúe.

Asimismo, como en ediciones anteriores, la ONCE dedicará a la Feria del Libro de Madrid el cupón del 3 de junio que se podrá contemplar en el sorteo de 'El sueldazo fin de semana' y del que se pondrán a la venta cinco millones y medio de ejemplares, como ha comentado en la rueda de prensa la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, Carmen Bayarri.

"Nos encanta formar parte de este evento y vamos a formar para de él con nuestra caseta", ha afirmado, antes de mostrar la adaptación en relieve del cartel, diseñado para las personas invidentes. "Es difícil hacer una adaptación en relieve porque no se puede poner en relieve todo lo que aparece en tinta y hay que hacer una interpretación y sacar los conceptos básicos de esa imagen para poder exponerlos", ha admitido.