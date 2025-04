Fernando Benzo firma 'El dragón negro': "Cuando escribes tienes que superar frenos, pudores o determinadas limitaciones"

Tiene "clarísimo" que "jamás" habría escrito el libro 'El odio', sobre José Bretón

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor Fernando Benzo firma 'El dragón negro' (Planeta), una novela policíaca protagonizada por la mafia china y los dilemas éticos que puede tener la justicia. En ese sentido, el escritor ha rechazado la autocensura y ha asegurado que al escribir, "siempre" hay que "superar" determinados "frenos, pudores o limitaciones".

"En una novela en la que rozan algunos personajes, no el narrador, la línea del racismo, de la xenofobia y demás, es muy complicado. No opino lo que opinan mis personajes, pero tengo que superar mis propios frenos o mi propio rechazo a cosas que pueda pensar un determinado personaje porque en la historia necesito que ese personaje sea así. Siempre que escribes tienes que superar determinados frenos, pudores o determinadas limitaciones que te impones a ti mismo. Siempre, sea el tipo de historia que sea o sea el tema que sea", ha apuntado Benzo en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, Benzo ha asegurado que, personalmente, "nunca" habría escrito el libro 'El odio' del autor Luisgé Martín, sobre los José Bretón, asesino de sus hijos Ruth y José, aunque reconoce que "cada uno" elige las historias que quiera contar.

"Me resulta impensable. Cada uno con las historias que quiera contar. A mí me hubiera resultado imposible escribir ese libro. Pero es una cuestión puramente personal. Cada uno es como es y cada editorial tomará su decisión sobre lo que quiere publicar o no. Aquí puedo dar mi opinión personal y mi opinión personal es que jamás habría escrito ese libro. Lo tengo clarísimo", ha apuntado.

SOBRE EL MINISTRO DE CULTURA: "TENGO TENDENCIA A LO COMPRENSIVO"

Benzo, actual Secretario General de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), fue secretario de Estado de Cultura en 2016, durante el gobierno de Mariano Rajoy. En ese sentido, ha asegurado que, como lo ha vivido, tiene una "cierta tendencia a lo comprensivo" con el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aunque ha reconocido que los ministerios deben "avanzar".

"El Ministerio de Cultura, como todos los ministerios, son ministerios a los que hay que exigirles determinadas cosas y hay que exigirles que avancen, que se consigan objetivos. Sobre todo cuando hay objetivos que están planteados desde hace mucho tiempo. Yo conozco las dificultades que tiene gestionar lo público, con lo cual no puedo evitar tener cierta tendencia, o una pequeña tendencia, a lo comprensivo. Porque también lo he vivido. Pero bueno, dejémoslo en que hay que avanzar", ha añadido.

"CUANDO DESCONOCES ALGO, TE INSPIRA UN TIPO DE RECHAZO"

En 'El dragón negro', el escritor mezcla el retrato de las estructuras de poder en España con el crimen organizado y las mafias chinas asentadas en el país, donde "el lujo y la violencia" conviven en redes de narcotráfico, trata de personas y blanqueo.

Así, el autor ha explicado que en el proceso de documentación ha aprendido mucho sobre la cultura china, y ha atribuido el racismo contra esta comunidad en el "miedo".

"En el caso de la comunidad china, hay un momento en la novela en que un personaje, el villano de la historia, dice: 'En el racismo, cuando se trata de otras etnias, el racismo inspira desprecio. Con los chinos inspira temor'. Esa es la realidad. Con el mundo chino porque lo desconocemos, y cuando desconoces algo, te inspira un tipo de rechazo muy especial, te da miedo. Te da un cierto temor, algo que desconoces", ha reflexionado.

Por otro lado, Benzo ha asegurado que, al menos él, no puede vivir solo de ser escritor, aunque se ha mostrado "afortunado" de poder publicar sus historias.

"Probablemente sea un género (la novela policíaca) en el que ahora mismo compites muchísimo con unos escritores fantásticos además (...) Ofrezco a los lectores mi historia, me considero muy afortunado de poder publicarla, de poder ofrecérsela a los lectores y disfruto de la experiencia. No puedes estar pensando que hay muchísimos escritores y hay muchísimas novelas. Por supuesto, espero que la lea muchísima gente. Pero no es algo que estés obsesionado", ha concluido.