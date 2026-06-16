F.Javier Cárdenas García, XVIII Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid - RTVE

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid han anunciado el fallo del XVIII Premio de Poesía Joven, galardón que reconoce cada año el talento de jóvenes autores y que, en esta edición, ha recaído en F. Javier Cárdenas García por su obra 'Latitud cero'.

El jurado ha subrayado del poemario su "imaginería evocadora que remite a Ecuador, pero sin ser una mera colección de estampas", destacando que se trata de una obra "cohesionada, que demuestra madurez poética, con música, buenos finales e imágenes sugerentes".

La editorial Pre-Textos se encargará de la edición y distribución de la obra ganadora, y el autor recibirá un premio de 5.000 euros, consolidando así este reconocimiento como uno de los más relevantes en el ámbito de la poesía joven en lengua española.

F. Javier Cárdenas García (Lucena, Córdoba, 12 de julio de 1997) se inició muy tempranamente en el camino de la lectura y la escritura. Graduado en Medicina por la Universidad de Córdoba, en octubre de 2019 debutó en la poesía con su primer poemario, 'Jardines del ánima' (Exlibric, 1ª ed.).

Durante 2020, a tenor de la pandemia, desarrolló una destacada labor de promoción, protección y divulgación de la poesía a través de las redes sociales.

Ese mismo año recibió la Mención de Honor en el I Concurso de Poesía 'Elena Martín Vivaldi' por su poemario, aún inédito, 'Donde habite el fuego'; obtuvo el I Certamen Literario Internacional de Poesía 'Poetes de la Marina Alta', el I Premio Nacional de Poesía Ciudad de Lucena 'Lara Cantizani' en la modalidad Haiku Prometeo, y el XXIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven con su obra 'Hijos del asedio'.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con otros galardones de ámbito nacional e internacional, entre ellos el XXXII Premio Nacional de Poesía Acordes por 'Los archipiélagos', el XXV Certamen Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos por 'Paritorio' y el Premio de Ecopoesía Puente del Guadiana por 'La última ciénaga'.

Actualmente reside en Madrid, donde ejerce como médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria, cursando un Máster de Formación Permanente de Urgencias y Emergencias y ha sido nombrado finalista del Premio Adonáis de Poesía 2025.