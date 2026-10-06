Francisco Ramírez López y Yanni Esmeralda Romero, XXXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe

Francisco Ramírez López, XXXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe - FUNDACIÓN LOEWE

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe ha concedido el Premio de 2026 a Francisco Ramírez López por 'Cuatro clavos', mientras que el Premio a la Creación Joven ha recaído en Yanni Esmeralda Romero por 'Gardenias de Tepito', como ha dado a conocer este martes la institución.

En el caso de 'Cuatro clavos', el jurado ha destacado "la riqueza del lenguaje y la singularidad con que el poemario recurre a la simbología cristiana y a la tradición clásica para reflexionar sobre el dolor y el mal en el mundo contemporáneo", en palabras de Juan Antonio González Iglesias.

El jurado ha enfatizado que, en sus poemas, "conviven con naturalidad lo cotidiano y lo metafísico, lo sublime y lo coloquial, en una obra que concibe también la escritura y el arte como formas de herida y crucifixión". Así, esta síntesis convierte "un libro de profundas raíces clásicas en una obra plenamente integrada" en la cultura actual.

Por su parte, 'Gardenias de Tepito' destaca, en palabras de Luis Antonio de Villena, por "su singularidad y por su carácter profundamente joven, abordando la metamorfosis y la transformación a través de la historia de un equipo de fútbol formado por personas trans".

Mediante poemas "breves y ágiles, el libro adopta la estructura de los noventa minutos de un partido y convierte el juego en el marco de un proceso de cambio, identidad y llegada", añade.

El Jurado del XXXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe está compuesto por Víctor García de la Concha (presidente), Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Raquel Lanseros, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Hugo Mujica, ganador de la anterior convocatoria.

Esta XXXIX edición ha contado con más de 3.200 inscripciones procedentes de 49 países y el 22% de los participantes son menores de 33 años. Se premia con 30.000 euros una obra inédita de al menos 300 versos y se concede también un Premio a la Creación Joven de 12.000 euros.

Creado en 1988, el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe promueve la excelencia de la poesía escrita en español. Otorgado por una fundación cultural privada, refleja un compromiso duradero con el apoyo a la creación poética y su difusión a un público más amplio.

A lo largo de su historia, el Premio ha galardonado a poetas como Óscar Hahn, Cristina Peri Rossi, Luis García Montero y Jaime Siles.