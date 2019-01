Fundación SGAE publica las tres obras ganadoras del los Premios de Teatro 2017

Publicado 03/01/2019 14:07:31 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha publicado los textos ganadores de de los Premios SGAE de Teatro 2017 que han sido incluidas en el XXII Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas y se suman a la colección teatral editada por la entidad de autores.

'El milagro español', coescrita por el dramaturgo Pablo Remón y el guionista Roberto Martín Maiztegui, fue distinguida con el XXVI Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela. "Es un reconocimiento al texto puro, a muchas horas de trabajo, y un empujón para cumplir nuestro objetivo final: montar la obra", ha expresado Maiztegui.

Esta obra, editada dentro de la Colección Teatroautor, retrata la España de los 2000, toda una época "de sueños y espejismos en la que el país creció disparatadamente, y la borrachera que llegó después", explica Maiztegui.

El texto de Nieves Rodríguez Rodríguez 'Lo que vuelve a casa (y otros árboles)' fue galardonado con el XVIII Premio SGAE de Teatro Infantil. La obra pertenece a la Serie de Teatro Infantil y Juvenil Sopa de Libros, que el grupo editorial Anaya coedita con la Fundación SGAE, y cuenta con las ilustraciones de Teresa Novoa.

"Siempre he querido ser filósofa. Esa filosofía que penetra en todos los aspectos de la vida, la filosofía que te desarma, que te despoja de ti misma ¿Y qué es una niña sino una filósofa? Así que escribo teatro infantil porque sigo buscando esa pregunta mágica, la del porqué de todo", ha confesado la dramaturga.

'El suelo que sostiene a Hande' de Paco Gámez resultó ganador de la XI edición del Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales LGTB (Premio LAM), convocado con la colaboración de la Asociación Visible. La institución edita esta obra sobre "la crueldad a la que se enfrentan los transexuales en todo el mundo y cómo el rechazo social los aboca a una serie de circunstancias trágicas", explica el escritor.

El texto se adentra en la biografía de Hande Kader, una activista transgénero turca que fue asesinada en 2016. "Me encontré con esta historia que me pareció interesante de contar: Una mujer que luchó y perdió la vida por la defensa de sus derechos, pero no se conoce nada sobre su asesinato ni su pasado", ha concluido Gámez sobre la denuncia social inherente a la obra.