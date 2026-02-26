La Galería Jordi Pascual exhibe en la Semana del Arte en Madrid más de medio centenar de obras de Picasso, Miró o Dalí

El galerista catalán regresa del 3 al 8 de marzo a la Fundación Manuel Benedito con más de medio centenar de obras de arte moderno y contemporáneo de primer nivel. - GALERÍA JORDI PASCUAL

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Galería Jordi Pascual regresa a Madrid, del próximo día 3 al 8 de marzo, en la Semana del Arte de la capital con una exposición que reúne medio centenar de obras de artistas de renombre de las vanguardias históricas y de posguerra y contemporáneos consagrados, como Picasso, Miró o Dalí, entre otros.

En el marco de la Fundación Manuel Benedito, la muestra reúne pinturas de artistas españoles e internacionales cuya obra recorre el carácter expansivo y transnacional de las vanguardias a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad.

Así, los coleccionistas, amantes del arte e inversores podrán disfrutar de una selección de más de medio centenar de obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Max Ernst, Fernand Léger, Jean Dubuffet, Antoni Tàpies, Manolo Millares, Esteban Vicente, Antoni Clavé, Sam Francis, Alexander Calder, José Guerrero, Miquel Barceló, Juan Uslé o Manolo Valdés, entre otros artistas.

Entre las piezas exhibidas destacan 'Paysage animé' de Fernand Léger, 'Materia de la cara' de Antoni Tàpies, 'Personnage, oiseau III' de Joan Miró y 'Coral' de Salvador Dalí. En la exposición se encuentran, además, 'Le Kiosque à musique' de Raoul Dufy, 'Doble sombra' de José Guerrero, 'Ariel' de Esteban Vicente, 'Fremissement' de Victor Brauner, 'Site avec 5 personnages' de Jean Dubuffet, 'Personnage' de Max Ernst y 'VIII' de Victor Vasarel.

La exposición muestra la circulación de ideas entre Europa y Estados Unidos y sitúa a Madrid como lugar de encuentro para estos intercambios artísticos. El certamen se articula a través de algunas de las figuras clave que redefinieron el lenguaje artístico del siglo XX, dando respuesta a las transformaciones culturales de su tiempo.

Artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Max Ernst o Fernand Léger cuestionaron las formas tradicionales de representación mediante la experimentación y la innovación, contribuyendo a un espíritu de vanguardia que encontró en París uno de sus principales centros de desarrollo.

En esta exposición despunta la aportación fundamental de los artistas españoles al diálogo internacional. Figuras como Antoni Tàpies, Manolo Millares, Esteban Vicente o Antoni Clavé crearon y exploraron nuevos lenguajes visuales de gran intensidad, basados en la abstracción, la materialidad, la absencia o presencia del color.

En el periodo de posguerra, el intercambio artístico se amplió más allá de Europa con la consolidación de Estados Unidos como nuevo centro de experimentación. Este desplazamiento se refleja en la obra de artistas como Sam Francis, Alexander Calder o José Guerrero.

La presencia de artistas contemporáneos como Miquel Barceló, Juan Uslé o Manolo Valdés subraya la vigencia de la vanguardia como un legado vivo, abierto y en constante reinterpretación. Con esta exposición, la Galeria Jordi Pascual reafirma su compromiso con la promoción del arte español, europeo e internacional dentro de un diálogo cultural comprometido