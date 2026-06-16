El Gobierno concede al guionista e historietista Carlos Giménez Giménez la Gran Cruz Alfonso X el Sabio

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al historietista Carlos Giménez Giménez.

El autor, guionista e historietista ha desarrollado "una dilatada carrera creativa situándolo entre las figuras más destacadas del cómic español contemporáneo", según explica el documento oficial de la condecoración, que señala que es una "referencia para sucesivas generaciones de autores y lectores".

A lo largo de su trayectoria, indica el documento, ha construido "un universo creativo propio que ha contribuido de forma decisiva a ampliar el reconocimiento cultural de cómic en España".

"Su obra se caracteriza por una singular combinación de excelencia artística, capacidad narrativa y compromiso con la representación de la realidad social, abordando temas como la infancia, la posguerra, las desigualdades sociales y la experiencia cotidiana de amplios sectores de la sociedad española", añade.

Así, entre sus obras más influyentes destacan 'Paracuellos', 'Barrio', 'Los profesionales' y '36-39 Malos tiempos'.

Entre los reconocimientos recibidos por Carlos Giménez Giménez, destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003), el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona (1988), el Premio Amar el Cómic-John Buscema (2010) y diversos Premios Haxtur.

Otras personalidades distinguidas con la Gran Cruz de esta orden son, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Joan Manuel Serrat, Ricky Rubio, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco o Carlos Saura.