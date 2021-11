Goethe-Institut "crea vínculos" entre España y Alemania con su programa 'Camino a Fráncfort'

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

España será el País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 por lo que el Goethe-Institut celebra esta elección con el lanzamiento de un programa de actividades culturales que lleva por lema 'Camino a Fráncfort'.

En rueda de prensa en Madrid, la directora del Goethe-Institut Madrid, Antonia Blau, ha detallado que "la idea es aprovechar este momento para crear vínculos e intercambios pero, sobre todo, crear programas sostenibles de una duración más larga entre artistas, creadores y ciudadanos de España y Alemania".

Así, 'Camino a Fráncfort' es un programa colaborativo con instituciones y agentes culturales españoles que gira en torno a actividades literarias, cultura urbana, podcasts y cine, así como cuestiones como el feminismo, la memoria histórica, el postcolonialismo o los jóvenes.

El proyecto comienza su itinerario con el lanzamiento del podcast 'En tu feria me colé' de Silvia Herreros y Silvia Nanclares. "En este podcast estamos navegando por las literaturas más off para no morir en el mainstreaming, que parece que solo hable de grandes autores y grandes editoriales", ha comentado su creadora, Silvia Herreros, presente en la rueda de prensa. A su vez, ha explicado que van a realizar diez programas con diez temas "muy candentes" en la literatura contemporánea alemana y española.

También tendrá lugar 'FLIPAS: un laboratorio de culturas urbanas europeo', que celebra este año su cuarta edición. Según ha señalado el comisario artístico de FLIPAS, Mateo Feijóo, el objetivo de este laboratorio es conectar a artistas de diferentes disciplinas vinculados con lo urbano y poner en contacto a colectivos sociales "muy vulnerables" dentro proyectos artísticos.

Como tercer eje, Goethe-Institut Madrid ha planificado una serie de encuentros con autoras y autores alemanes. El primero ha tenido este lunes 15 de noviembre, con la ganadora del 'Premio del Libro Alemán en 2020', Anne Weber, que charlará sobre su obra 'Annette' junto con su traductora Belén Santana (ganadora del Premio Nacional de Traducción en 2019). En la presentación, Weber ha agradecido la labor de los traductores ya que sin ellos, no habría conocido a Cervantes o a Antonio Machado, y viceversa: "Vosotros no habríais conocido a Kafka", ha apostillado.

Además, 'Camino a Fráncfort' contará con un programa de cuatro residencias para autores y traductores en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E). La primera residencia se iniciará en noviembre de 2021 y será del autor Juan Gómez Bárcena y su traductor Matthias Strobel, que trabajarán en la traducción al alemán de la novela 'Ni siquiera los muertos'.

"Es un placer participar en esta residencia, que me parece que tiene una idea estupenda ya que muchas veces los escritores no tenemos apenas relación con los traductores", ha agradecido Gómez Bárcena.

Finalmente, Goethe-Institut pondrá en marcha este otoño el ciclo de cine: 'El desencanto', un documental construido a partir de las reflexiones de la viuda y los hijos del poeta Leopoldo Panero; 'Ciudadano Havel', un documental sobre el dramaturgo, escritor y presidente de la República Checa, Václav Havel; y un documental sobre la Familia Brasch, un clan de funcionarios y artistas en la RDA.

OTRAS EDICIONES DE LA FERIA DE FRÁNCFORT

En la presentación del programa también ha intervenido el embajador de la República Federal de Alemania en España, Wolfgang Dold. "Tres décadas después de la primera ocasión en la que España fue invitado de honor, España vuelve a Fráncfort para presentar la creatividad y la diversidad de la cultura y literatura española, esto profundiza los lazos culturales de los países", ha comentado.

Para el embajador, la evolución del lema español de la Feria de 1991 al de 2022, 'Creatividad desbordante', muestra la evolución de las relaciones entre España y Alemania: "En 1991 todavía se trataba de conocerse mutuamente, ahora está amistad se ha fortalecido aún más, ya que ambos países se interesan más el uno por el otro", ha señalado.

"Si se me permite pedir un deseo para el próximo, que será muy especial para mí por la presencia de España en la Feria, es que apliquemos el lema 'Creatividad desbordante' a las relaciones hispano-alemanas, y veamos dónde y cómo podemos ser creativos para dialogar --aún más-- entre nosotros", ha expresado.

Por otro lado, ha destacado que la edición anterior de la Feria del Libro de Fráncfort fue "un notable ejemplo" en el ámbito cultural en tiempos de pandemia ya que contó con 36.000 visitantes profesionales de 105 países diferentes y 37.500 lectores de 180 países, y ha añadido que "esperan poder recibir más invitados en la Feria del año que viene con una mejor situación de la pandemia".