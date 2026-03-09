Greta Alonso publica 'El asesino de invierno', un thriller con el que rompe el anonimato: "Hay que enfrentarse al miedo"

La escritora Greta Alonso. - JAVIER OCAÑA - PLANETA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Greta Alonso ha publicado su tercer thriller, 'El asesino de invierno', con el que ha roto con el anonimato. "Hay que enfrentarse al miedo para que no se haga más fuerte", ha expresado la escritora, que "da la cara" por primera vez tras firmar sus dos novelas anteriores bajo un seudónimo.

"Recurrir al seudónimo fue una manera de evitar el vértigo que sentí cuando Planeta me ofreció publicar mi primera novela en el año 2020", ha explicado Alonso en una entrevista con Europa Press. Según cuenta, al principio se sintió protegida bajo ese anonimato, pero con su segunda novela tuvo la sensación de que no estaba "disfrutando de su publicación" y de que ocultaba "una parte muy importante" de sí misma. "Decidí que si había una tercera novela, la publicaría dando la cara porque era una experiencia digna de ser vivida", ha señalado.

Sin embargo, ha reconocido que "dar el paso no ha sido fácil" y que sigue "sintiendo algo de miedo a la exposición" aunque ha asegurado estar "disfrutando del lanzamiento" de 'El asesino de invierno' y creer haber "tomado la decisión correcta".

La trama arranca con "un cadáver de semblante monstruoso y se complica a medida que avanzan las investigaciones", como ha explicado la escritora. En las escenas de los primeros crímenes aparece una figura de mujer llamada Palmira, algo que dirige la investigación hacia un caso de los años ochenta. Alonso ha destacado que la medicina forense, la técnica policial y la investigación científica son "elementos muy importantes" en la novela, junto a unos personajes que ha definido como "obsesivos, pertinaces y con vidas complejas".

La novela se ambienta en el norte de España, con localizaciones reales como Santander, San Pedro de Cervatos o el pueblo de Trasvía, cercano a Comillas. La mayor parte de la trama transcurre, sin embargo, en Tesalia, una ciudad ficticia de carácter industrial que recoge rasgos de Torrelavega, Reinosa, Gijón y Bilbao, pero también elementos "totalmente inventados" y que presentan tintes góticos, montañas, bosques y proximidad al mar. "Es ese lugar al que cualquiera huiría al sentirse agobiado por la rutina", ha descrito la autora.

"HAY MUCHAS MÁS MUJERES ESCRIBIENDO NOVELA NEGRA QUE HACE AÑOS"

Preguntada por la situación actual de la novela negra en España, la autora ha afirmado que "está en su mejor momento" y ha observado que hay "muchas más mujeres escribiendo novela negra que hace años", aunque ha precisado que, como lectora, le resulta "indiferente" que una historia esté escrita por un hombre o una mujer. "Me gustan las buenas historias, las historias trabajadas con personajes creíbles".

En cuanto a su formación como psicóloga, Alonso ha explicado que ha ejercido y que desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la ingeniería química, una labor que compagina con la escritura.

Dedicarse plenamente a la escritura le resultaría, a su juicio, "muy complicado". "Me acabaría obsesionando con mis historias o mis personajes. Mi mundo de ficción es muy intenso, por eso solo lo visito un par de horas al día, y me viene muy bien desempeñar un trabajo más mundano", ha asegurado.