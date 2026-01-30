La historiadora Carmen Guillén analiza el Patronato de Protección a la Mujer: "Ahora lo punky es ser franquista"

La historiadora Carmen Guillén, autora de 'Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)' (Crítica) - CRÍTICA

La historiadora Carmen Guillén firma 'Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)' (Crítica), en el que desgrana el "control" que ejerció esta institución franquista sobre las mujeres que se consideraban "rebeldes".

"La juventud siempre se revela contra el sistema imperante. Ahora lo punky es ser franquista. Aunque parezca inverosímil, ahora lo guay, lo 'cool', lo que te hace ser un antisistema, es ir en contra del discurso imperante sin reflexionar. Estoy segura que si esos jóvenes se parasen a reflexionar y a analizar lo que sucedía en el franquismo a nivel de derechos -no solo para las mujeres, sino la privación de libertad en general-, no tendrían ese discurso. Quizás lo que hemos fallado es en la educación", ha asegurado Guillén en una entrevista con Europa Press.

La historiadora enfrenta así los discursos "negacionistas" que hay en torno al franquismo y alerta de que hay una "continuidad total" con los pilares que sostenía la institución franquista y la corriente política que habla de "ideología de género" y "batalla cultural".

"La continuidad es total. Todo este movimiento que estamos viendo de las 'trad wifes', de una vuelta de tuerca a la mujer tradicional, son ecos del pasado. No es que hayan vuelto, es que nunca se han terminado de ir, me temo", ha añadido.

En el libro, Guillén arroja luz al organismo franquista encargado del adoctrinamiento moral de las "mujeres caídas", que estuvo activo hasta el año 1985 y para el que ha dedicado más de diez años de investigación. Además de documentación oficial, la historiadora se ha entrevistado con mujeres que estuvieron en los centros del Patronato y que narran condenas sin delito, además de abusos, trabajos forzados, robo de bebés y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

"(Tras la muerte de Franco) se empieza a hablar de lo más tangible, de lo más potente: cárcel, exilio, fusilados, fosas comunes, depuración de funcionariado... Pero hay otras violencias, otro tipo de represión que sobre todo afecta a la mujer: la represión sexual o la represión moral, que no se tiene en cuenta. Como sociedad, hasta hace no mucho, no estábamos preparados para asumir o para mirar esto", ha apuntado.

El Patronato se basaba, explica Guillén, sobre cuatro pilares: trabajo y oración para redimir; disciplina y castigo para adoctrinar. Además, "institucionalizó la violencia de género".

"Ellas (los testimonios entrevistados) no sienten el favor tan grande que nos están haciendo como sociedad de visibilizar esta violencia de género. El Patronato de Protección de la Mujer institucionaliza la violencia de género. El Estado es el que ejerce la violencia de género contra la población femenina. Es como en una relación de pareja: el Estado es el que ejerce esa violencia institucional hacia la mujer", ha asegurado Guillén.

EL TÍTULO DEL CICLO DE PÉREZ-REVERTE: "PROVOCADOR"

Al hilo de la noticia de que Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han pospuesto celebración de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla -bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos'- Guillén ha valorado que ella "quizá" habría rechazado ir en caso de ser invitada "porque el enfoque 'per se'" no le interesa.

"Ya el título era provocador", ha asegurado para después añadir que "una cosa es hablar con medios" que no "comulgan" con su postura y otra "compartir escenario con personas" con discursos que no resultan "cómodos".

El ciclo ha quedado pospuesto hasta el próximo otoño ante las posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda", según Pérez-Reverte, pero ha sucedido después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

En el caso de Uclés, este anunció el pasado domingo que no participaría porque no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno José María Aznar ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.