Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte para debatir sobre la Guerra Civil: "Conmigo que no cuente"

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en Espacio Ventas, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este lunes la invitación del escritor Arturo Pérez-Reverte para debatir sobre la Guerra Civil en la XI edición del ciclo 'Letras en Sevilla, que se celebrará finalmente del 5 al 9 de octubre.

"Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente", ha sentenciado Iglesias en una intervención en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', que ha recogido Europa Press. El expolítico ha criticado también las jornadas para "debatir" sobre la Guerra Civil, que organiza Pérez-Reverte. "Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo", ha ironizado.

Iglesias ha defendido el saber diferenciar la obra literaria de un escritor de ser "un propagandista de la derecha que además acostumbra" a insultar "constantemente" a partidos de izquierda, como Podemos.

Asimismo, ha celebrado que sectores de la izquierda no compren "los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir sobre la Guerra Civil" pues "no permiten afrontar la cuestión histórica clave para entender también nuestro presente". A su juicio, "los historiadores profesionales" no se deben mezclar "con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco".

El citado foro fue aplazado a raíz de posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y "presiones" de Podemos. El título del evento, que tendrá un día más de duración, se mantendrá: 'La guerra que perdimos', "sin signos de interrogación, si salió con ellos fue por un error de imprenta".

La decisión se produjo después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes. Uno de ellos fue el escritor David Uclés, último premio Nadal, que argumentó la presencia en las jornadas del expresidente del Gobierno José María Aznar y de uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. También renunciaron el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

En relación a Uclés, autor de 'La Península de las Casas Vacías', Pérez-Reverte ha dicho que "no volverá". "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que se desacredite el evento".