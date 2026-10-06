Ismael Ramos publica un libro sobre el juicio póstumo de Lorca que "preferiría no haber escrito": "Le mataron 2 veces"

Archivo - Imagen de archivo de Federico García Lorca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor e investigador lorquista Ismael Ramos ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid su libro 'El proceso judicial póstumo contra Federico García Lorca (1940-1946). Crónica de una calumnia' (Elenvés Editoras), una obra que "preferiría no haber escrito" porque investigar la muerte del poeta es "muy doloroso" y más aún al descubrir que "le mataron dos veces", de forma física y civil.

El autor ha explicado que, cuatro años después de su asesinato, el régimen franquista denunció al poeta y abrió un proceso judicial que se prolongó entre 1940 y 1946. Ha recordado que este año se cumplen 90 años del asesinato y 80 de aquel proceso, un episodio "muy poco conocido" de la biografía de Lorca y cuya documentación estuvo a punto de perderse, como ha afirmado este martes en la presentación de la obra, que se ha celebrado en la biblioteca del Ateneo de Madrid.

Ramos ha señalado que el delito que más veces se imputó a Lorca fue el de pertenecer a la masonería. Según ha relatado, la policía lo denunció en febrero de 1940 como miembro de la logia Alhambra, con un nombre simbólico, y en 1942 se remitió una lista de supuestos masones en la que figuraba el poeta. Ha añadido que un antiguo venerable maestro de la época testificó que esas listas no respondían a la realidad y que, a su juicio, se utilizaban para sembrar el miedo.

"EXISTÍA UNA OBSESIÓN POR INCRIMINAR A LORCA"

El investigador ha afirmado que, aunque la propia delegación encargada de la recuperación de documentos reconoció que esa lista no servía como prueba, existía una "obsesión" por incriminar a Lorca, cuyo nombre reapareció en informes policiales de 1955 y 1965. Ha contado además que en agosto de 2024, cuando terminaba un libro anterior, se enteró de la subasta del libro de cuentas de la logia Alhambra, que logró comprar. En él figuran personas cercanas al poeta, pero no Lorca, lo que, según ha dicho, demuestra que todo fue una calumnia.

Ramos ha indicado que ha abordado la investigación desde el positivismo historiográfico, método por el que todo lo que se afirma debe estar respaldado por fuentes documentales, frente a los mitos y las fabulaciones sobre el poeta. Ha explicado que ha reunido documentos dispersos por archivos de todo el país, algunos de ellos inéditos, y que ha encontrado páginas arrancadas y documentos mutilados. También ha investigado la Ley de Responsabilidades Políticas del franquismo, a la que ha calificado de "atrocidad jurídica".

"Me trae aquí una motivación: hacer la justicia que aún hoy no hay sobre un hombre cuyas últimas palabras publicadas al final de su vida fueron 'soy hombre del mundo y hermano de todos'", ha expresado el autor durante su intervención.

Por su parte, el cantante Miguel Poveda, que ha intervenido en el proceso de edición del libro de Ramos junto a la editora de Elenvés, Pepa Merlo, quien también editó un poema inédito de Lorca que el músico encontró, ha calificado el libro de "regalo" y de documento "necesario" y "maravilloso" y "más aún en los tiempos actuales", porque "aporta visibilidad y memoria" frente a quienes, ha dicho, todavía quieren "blanquear" el asesinato del poeta.

En este sentido, al hilo de las palabras de Ramos, ha insistido en que a Lorca no solo lo asesinaron, sino que después se le sometió a una acusación falsa para "justificar la barbarie", y ha destacado que el trabajo de Ramos está respaldado por pruebas.

Poveda ha relatado que, al preparar un disco dedicado a la poesía de Lorca, le surgió "una sana obsesión" por saber más sobre el poeta, lo que le llevó a recorrer los lugares que transitó y a conocer a personas que le trataron, además de leer su correspondencia.

Ha contado además que en Granada descubrió que una casa en la que Lorca vivió durante su adolescencia no estaba señalizada, situada en la Acera del Darro, por lo que impulsó la colocación de una placa. Posteriormente ha logrado hacerse con la vivienda para crear allí un "lugar de memoria" en el que haya poesía, lectura, música y charlas, que ya se encuentra en funcionamiento.