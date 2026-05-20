Jabois publica 'La víspera': "Esos padres que cogen a sus hijos y les dicen 'vamos a hablar de sexo' me dan grima"

El escritor y periodista Manuel Jabois durante el pool de agencias oficial convocado por la editorial, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). El periodista y escritor Manuel Jabois atiende a los medios de comunicación en las oficinas de Penguin Random - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Manuel Jabois publica este jueves su cuarta novela, 'La víspera' (Alfaguara), un libro en el que aborda los "silencios" que sostienen a las familias. En ese sentido, ha defendido que "hablarlo todo es un coñazo", agregando que en su generación todo lo que aprendió fue en la calle o en el colegio.

"Hablarlo todo es un coñazo, verbalizarlo todo... Esos padres que cogen a sus hijos, les cuentan su vida y les dicen 'vamos a hablar de sexo'. Deja que descubra el sexo solo, tío. Me dan grima, ¿qué me vas a contar?", ha explicado Jabois en una entrevista con Europa Press.

Aunque ha reconocido que se trata de su visión personal, añadiendo después que "las familias tienen que hablar evidentemente" porque "educar consiste muchas veces en hablar", ha reiterado no estar en contra "de los silencios".

"No estoy en contra de los sobreentendidos, en este caso (...) No me parece pesimista. A mí nadie me cogió y ... bueno, es otra generación la de los años 80. Pero todo lo que fui aprendido lo aprendí por ahí en la calle, en el colegio", ha apuntado.

Así, ha asegurado que esta novela pone en un dilema al lector y le plantea hasta "dónde" se puede "defender" la "familia tradicional. "Pero al mismo tiempo, pone al lector o a la lectora en un dilema endiablado. ¿Hasta dónde puedes defender tú la familia tradicional? Yo muchísimo. Ya lo he dicho, cubro crímenes. Tengo un poder muy acusado de la sangre, hay un amor como irracional por la gente más cercana", ha añadido.

'La víspera' es su cuarta novela y la primera con la que no está "a gusto" de haberla escrito. "No estoy a gusto habiéndola escrito en el sentido de que no es una historia moralmente fácil. Es una historia francamente desapacible. De hecho, por eso hay más humor que en las otras. Porque lo que estoy contando es algo bastante más oscuro", apunta.

Otro de los temas que Jabois aborda es el "auge y caída" de una estrella de fútbol, encarnado en el personaje ficticio de Chami Palmeira. En ese sentido, ha reconocido que como periodista "siempre" le llaman más la atención las historias "accidentadas".

"Por el morbo, porque las historias de caída que son fantásticas. Como periodista ya sabes que esas cosas siempre llaman la atención muchísimo y los viajes de vuelta, cuanto más accidentados, mejor", ha dicho.

En su caso, Jabois ha explicado que la gente se ha hecho una imagen de él que es "mejor" de lo que realmente es, algo que cree que se debe a que, cuando escribe, lo hace "a tumba abierta".

"He escrito bastante a tumba abierta desde muy joven. He contado muchas cosas que generalmente a lo mejor puedes no contar por pudor. Y en ese sentido, a lo mejor tiene mucho que ver. Más allá del personaje que tú puedas crear, físicamente o lo que sea, con abrirte bastante", ha zanjado.