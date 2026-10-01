Javier Adrada, IX Premio ESPASAesPOESÍA con 'Cibercaja', sobre la compra de vivienda que aúna humor y crítica social

Javier Adrada, IX Premio ESPASAesPOESÍA con 'Cibercaja' - ESPASA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Cibercaja', de Javier Adrada de la Torre, ha obtenido el premio ESPASAesPOESÍA en su novena edición, como ha dado a conocer la editorial, que destaca que el libro aborda la compra de una vivienda con humor y crítica social. Al respecto, el autor ha destacado que su "lamentable experiencia de comprar una casa ha cristalizado en esta obra, en la que tantas personas se verán reflejadas"

El jurado, compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, David Galán 'Redry', Alejandro Palomas y Viviana Paletta, en representación de la editorial, ha fallado, por unanimidad, en una reunión celebrada en Madrid el 30 de septiembre, que 'Cibercaja' sea la ganadora de este año.

Al respecto, indican que se trata de "un poemario narrativo y satírico, muy original, que transforma un tema refractario a la lírica -como la compra de un piso y la solicitud de una hipoteca- en el centro de una reflexión sobre la precariedad que sufren los jóvenes, el problema de la vivienda, la burocracia, la identidad y el papel de la poesía".

"Una combinación de ambición literaria, humor y crítica social que resulta excepcional y muy novedosa. Una epopeya, en fin, en la que el héroe no regresa a Itaca sino que consigue una hipoteca", añaden.

Javier Adrada de la Torre (Madrid, 1996) es Doctor Internacional en Traducción y Mediación Intercultural por la Universidad de Salamanca (2022). Sus líneas de investigación giran en torno a la traducción literaria, a las dinámicas de ideología y poder en la traducción, y a la traducción multimodal y transmedial.

Sobre estos ámbitos ha publicado más de quince artículos y capítulos de libro en revistas y editoriales nacionales e internacionales. Actualmente es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, también ha sido docente en la Universidad Rey Juan Carlos, así como investigador invitado en la University of Massachusetts-Amherst y El Colegio de México.

Desde 2019 forma parte del grupo de investigación 'Traducción, Ideología y Cultura' (TRADIC) de la USAL; desde 2025, del Grupo de Investigación en Sociedad, Tecnología y Traducción (GISTT) de la UCM, entre otros reconocimientos.

"Estoy muy feliz de haber ganado el premio, pero, sobre todo, de que mi lamentable experiencia de comprar una casa haya cristalizado en esta obra, en la que tantas personas se verán reflejadas", ha declarado el autor al conocer el fallo del jurado.

Este galardón, dotado con 10.000 euros, está convocado por la Editorial Espasa con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la poesía como forma de expresión artística. Este año se ha duplicado la participación, con 223 manuscritos presentados.

En esta novena edición, la gran mayoría de los poemarios proceden de España y Latinoamérica, con España a la cabeza entre los 22 países participantes. El mayor número de manuscritos dentro del ámbito nacional provienen de Madrid, seguido de Andalucía y Aragón. Fuera de España destacan, por número de participación, Argentina, seguido de Colombia y México