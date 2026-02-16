Javier Sierra, Premio CEDRO 2026 por su labor en la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita

Archivo - El escritor Javier Sierra posa con uno de sus ejemplares, en la Diada de San Jordi 2025, a 23 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Barcelona vuelve a vivir una nueva Diada de Sant Jordi, en la que se llena de libros y rosas, en una - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de CEDRO ha decidido este lunes otorgar el Premio CEDRO 2026 al escritor y periodista Javier Sierra por su defensa de los derechos de autor y la cultura escrita. Este galardón se le entregará el próximo 29 de abril.

La presidenta de CEDRO, Carme Riera, ha señalado que la trayectoria de Javier Sierra supone "un compromiso firme con la defensa de los derechos de autor, con la cultura escrita y con los profesionales que la hacen posible".

Rieda ha subrayado que esta responsabilidad cultural y social de Sierra se ha manifestado "siempre en sus intervenciones públicas en actos, en medios de comunicación y en sus artículos en prensa". "Javier Sierra es una persona de actitud abierta y generosa. Es un lujo para CEDRO contar con él como premiado", ha destacado.

La entidad señala que, a lo largo de su trayectoria profesional, Javier Sierra ha defendido los derechos de autor frente a la piratería, la necesidad del liderazgo de las Administraciones Públicas en el fortalecimiento y promoción de la cultura escrita y ha puesto de manifiesto los retos de la inteligencia artificial para los creadores.

Además, ensalzan que ha reivindicado la historia como base de la identidad colectiva, el acceso a las bibliotecas, la lectura y los clubes de lectura, así como la lengua española como patrimonio cultural de todos sus hablantes y ha reivindicado la presencia de los libros en el medio rural.

Los Premios Cedro celebran este año su décimo aniversario y, por este motivo, está previsto que se reúnan también el próximo 29 de abril los premiados de ediciones anteriores. Además, se concederá una mención especial a la escritora y periodista alemana Nina George, ex presidenta del European Writers' Council (EWC), por su defensa de los derechos de escritores y traductores en los procesos de la regulación europea de la IA.

Javier Sierra ha publicado cuatro ensayos dedicados a grandes enigmas de la historia y la ciencia, además de una extensa obra narrativa que incluye títulos como 'El Plan Maestro' (2025), 'El mensaje de Pandora' (2020), 'El Fuego Invisible' (2017), 'La pirámide inmortal' (2014), 'El Maestro del Prado' (2013), 'El ángel perdido' (2011) o 'La cena secreta' (2004), entre otros.

A lo largo de su trayectoria ha cosechado numerosos reconocimientos dentro y fuera de España. 'La dama azul' fue elegida Mejor Novela Histórica del Año en Estados Unidos en 2008; 'El ángel perdido' obtuvo dos Latino Book Awards en 2012; 'El maestro del Prado' fue la novela más vendida en España en 2013 y 'El fuego invisible' recibió el Premio Planeta en 2017.