Juan del Val, premio Primavera de Novela 2019 por 'Candela'

Actualizado 15/02/2019 14:09:20 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El guionista Juan del Val ha ganado el Premio Primavera de Novela 2019, convocado por Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés y dotado con 100.000 euros, por 'Candela', una obra literaria escrita "desde la voz de una mujer que no sabe quien es y ve la vida con humor", según ha señalado su propio autor.

El jurado, presidido por Carme Riera, ha destacado que se trata de "una novela contemporánea maravillosamente dibujada con la que todas las mujeres se van a identificar en algún momento". Además, ha destacado de esta crónica urbana en clave de tragicomedia, su sentido del humor, su frescura narrativa y su friso de personajes pegados a la realidad, lleno de renuncias y anhelos.

Por su parte, Del Val ha expresado su sorpresa y emoción por figurar en una lista en la que también se encuentran Fernando Savater, Antonio Soler, Rosa Montero o Juan José Millás, entre otros, ganadores de ediciones pasadas.

Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera.

"EN LA PIEL DE UNA MUJER"

"A mí las mujeres me han fascinado siempre, no solo en el aspecto sexual", ha afirmado el autor, quien repite "la mirada femenina" utilizada en sus publicaciones anteriores como 'Para Ana' (2011), 'Lo inevitable del amor' (2012) y 'Parece mentira' (2017).

"Me he metido en la piel de una mujer desde la fascinación, no me ha parecido un reto, sino que considero maravilloso su universo, cómo sienten, cómo piensan y a través de esto describo a Candela", ha dicho el también productor, conocido por co-presentar el programa 'Lo mejor que te puede pasar' de Melodía FM o por su trabajo como guionista en 'El hormiguero'.

En relación a su trabajo en televisión, Del Val ha dicho que su manera de escribir "tiene mucho que ver con el lenguaje audiovisual". "Eso se nota en mi manera de escribir y en la novela, muy directa y muy visual de contar las cosas, de hecho mucha gente me ha dicho que la podría ver en una pantalla". Sin embargo, el autor ha subrayado que "la vocación de un libro tiene que ser la lectura" y que "más adelante se podría ver si a alguien le pueda interesar llevar 'Candela' a un medio audiovisual".

Preguntado por el sentido del humor abordado en la novela, Del Val ha dicho que no concibe el mundo sin humor. "Aparte creo que lo más saludable del mundo es reirse y de todo, lo que le va sucediendo a Candela a lo largo del recorrido del libro, son cosas buenas y malas, pero su mirada y su manera de evolucionar tiene que ver siempre con el humor y Candela es una persona que tiene capacidad para reírse de todo y eso es algo que admiro en todas las personas, aunque su vida esté plagada de elementos trágicos".

Además de Riera, en el jurado del premio han participado los escritores Antonio Soler y Gervasio Posadas, el crítico Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún. Del Val sustituye en el galardón a Javier Moro, ganador en 2018 con 'Mi pecado'.

Esta edición del galardón ha contado con 1125 obras presentadas. España, que aporta 522 novelas, encabeza la lista de participantes. Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con 116 originales, seguida de Andalucía, con 76, y Cataluña, con 75.