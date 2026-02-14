Karina Sainz publica 'Nazarena', una obra ambientada en Venezuela: "Delcy Rodríguez es parte de un engranaje de tortura"

La escritora y periodista Karina Sainz. - ALFAGUARA

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora venezolana Karina Sainz Borgo acaba de publicar este jueves 12 de febrero su nueva novela, 'Nazarena' (Alfaguara), una obra ambientada en Venezuela, de cuya presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha afirmado que y ha aseverado que "es parte de un engranaje de tortura, de delincuencia y de corrupción".

"Creo que Delcy Rodríguez es igual de imputable que Nicolás Maduro. Ha sido elegida como un mecanismo de transición por un actor como es Trump, que además yo no sé hasta qué punto Trump tiene relación con la política en terreno, aunque se diga que Marco Rubio es la persona que sabe. A mí claramente Delcy me parece un eje más de corrupción y de maltrato y de tortura. Tanto él como su hermano, como Diosdado Cabello, todos ellos forman parte de una estructura podrida", ha asegurado la escritora en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, la escritora y periodista ha afirmado que no sabe "qué clase de transición se puede hacer" y ha lamentado no haber "visto a nadie hablando de elecciones". Asimismo, ha criticado que la ley de amnistía para los presos políticos venezolanos "es una ley cogida con pinzas".

Afincada en España desde hace 20 años, Sainz ha asegurado afrontar su cuarta novela --la primera que publica con Alfaguara tras haber trabajado con Lumen-- como un paso "decisivo" en su trayectoria. Tras 'La hija de la española', 'El Tercer País' y 'La isla del doctor Schubert', la autora ha explicado que 'Nazarena' puede ser "la más española" de todas sus novelas, fruto de su "arraigo" y de su "diálogo con la tradición literaria en castellano".

La novela, situada también entre el Caribe, Italia y España entre el siglo XIX y comienzos del XX, describe a una familia y sitúa el conflicto doméstico como eje narrativo. "La familia es el laboratorio primero de lo que ocurre en una sociedad", sostiene la escritora, quien ha asegurado que concibe el núcleo familiar como un espacio atravesado por relaciones de poder, herencias "envenenadas" y disputas por la pertenencia. Narrada por mujeres, su autora ha asegurado que 'Nazarena' se construye como una historia política "íntima".

Por otra parte, Sainz ha reconocido la influencia de la tradición de la saga familiar de Thomas Mann y de obras como 'Cien años de soledad', al tiempo que ha asumido la "presencia inevitable" de Federico García Lorca en la exploración del "desmán, la enajenación y la violencia extrema dentro de la casa". En este sentido, ha asegurado que aunque existan en la novelas "trazas de realismo mágico, la mayoría de las cosas que pasan en la novela son contrastables".

ENSALZA A UCLÉS PERO NO COINCIDE CON SU POSTURA

Sainz ha defendido el valor los mecanismos narrativos basados en el encadenamiento de historias, una característica que asegura apreciar en la obra de David Uclés, a quien considera "heredero de una tradición oral" y del que ha destacado "su frescura y la singularidad de haber contado la Guerra Civil desde un punto de vista nuevo", aunque ha afirmado que "va a tener que pagar el precio de lo excepcional, de lo extraño, de lo raro" y ha lamentado que "empaquetar un personaje llega mucho más rápido que hablar de la novela".

En este sentido, Sainz se ha referido a la decisión de Uclés de retirarse del ciclo organizado por Arturo Pérez-Reverte y titulado 'Todos perdimos la guerra'. "David tomó esa decisión y es una decisión personal. Yo es que no pierdo oportunidad para hacerme entender en general, quizás porque soy venezolana y es complicado explicar de dónde vengo, pero creo que es una cuestión también de disposición", ha afirmado la autora.

"Letras en Sevilla permite que dos personas que están en las antípodas se puedan sentar a hablar. De no haber sido por Letras en Sevilla, yo no me habría podido sentar a hablar con Juan Carlos Monedero, que puede que no haya persona para mí más conflictiva en el mundo con la que sentarme que con Juan Carlos Monedero, pero es un pacto y un espacio de conversación", ha subrayado Sainz.

También se ha pronunciado sobre la regularización extraordinaria de migrantes en España, una medida que considera urgente, aunque pone en duda las razones que la motivan. "Bienvenido cualquier mecanismo que permita una regularización correcta y una convivencia", ha señalado, al tiempo que se ha preguntado si "la rapidez responde a criterios electorales" y ha recordado que "en otras crisis" no percibió "la misma urgencia" institucional.

En paralelo a la publicación de 'Nazarena', Sainz celebra el recorrido de la adaptación cinematográfica de 'La hija de la española', estrenada en el Festival de Venecia y que actualmente se proyecta en salas de América Latina. La película, producida por Edgar Ramírez y dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, le parece "mucho más política" que el libro y "una denuncia explícita del régimen bolivariano", además de un "homenaje" a las víctimas.