'Ko. La Historia Más Grande Jamás Contada' Recibe El XXIII Premio Anaya De Literatura Infantil Y Juvenil 2026 - AITOR USARBARRENA

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Ko. La historia más grande jamás contada', escrita por Care Santos y Adrián Olmedo, ha recibido el XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2026, dotado con 12.000 euros.

La novela, que cuenta con las ilustraciones de Óscar Llorens, llega a las librerías el 7 de mayo. En ella, Ko, una piedra que nació del fuego de un volcán hace 471 millones de años, narra la historia del mundo con ironía, curiosidad y una perspectiva que ningún narrador humano podría tener.

En el acto de entrega del premio, celebrado este martes en La Casa Encendida, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime, ha destacado "el valor de la lectura como base para construir una ciudadanía libre y crítica".

También ha señalado que la lectura no solo transmite conocimientos, sino que permite "comprender, interpretar y cuestionar", sentando las bases de una conciencia crítica.

Mientras, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha apuntado que la importancia de leer en la infancia y la adolescencia, "aporta palabras para nombrar el mundo, imaginación para ensancharlo y vínculos para compartirlo". "Premios como este ayudan a que niñas, niños y jóvenes encuentren historias que les acompañen en su crecimiento y les reconozcan como lectores con criterio, curiosidad y voz propia", ha añadido.

En la misma línea, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, ha llamado a ver la literatura infantil y juvenil "como un fin en sí misma, que garantiza los derechos culturales también para las generaciones más jóvenes".

Por su parte, la CEO de Grupo Anaya, Marta Martínez, ha subrayado el "firme compromiso" de la editorial por impulsar el desarrollo de las personas y de la sociedad en su conjunto.

"Fomentar la lectura es fomentar el bienestar emocional de las futuras generaciones; es avivar su curiosidad y las tan gratificantes ganas de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y es, incluso, fomentar la cohesión social y la capacidad de imaginar juntos un mundo mejor", ha indicado Martínez.

El encuentro, conducido por la periodista y filóloga Eva Baroja, ha reunido a más de 200 asistentes. Entre ellos, los autores premiados y su editor, Pablo Cruz; así como la guionista y cómica Laura Márquez, quien ha cedido su voz a Ko para ofrecer la particular perspectiva de la piedra sobre los humanos y su afición a contarse historias.

HUMOR Y FILOSOFÍA

"Con Ko hemos querido utilizar el humor y la filosofía para narrar la historia del mundo a través de una simple piedra, demostrando que aunque un personaje no pueda controlar su entorno, sí puede enseñarnos el valor de la pausa y la reflexión", han afirmado sobre la obra premiada Care Santos y Adrián Olmedo.

Además, han añadido que escribir esta novela a cuatro manos como madre e hijo ha sido un "proceso cómodo" porque comparten una "visión muy clara" de lo que querían contar y, "sobre todo, el mismo sentido del humor".

La novela, dirigida a lectores a partir de 10 años, propone una reflexión sobre el paso del tiempo y la humanidad. El jurado de la XXIII edición del Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, en la que se han presentado 479 manuscritos, ha estado compuesto por: Beatriz Rodríguez-Rabadán, profesora del colegio Fuenllana de Alcorcón; Espido Freire, ganadora de la edición anterior; Mercedes Hernández, de FNAC; Rocío Campos, periodista y colaboradora de El País y Pablo Cruz, responsable de literatura escolar en Grupo Anaya.