Libreros y editores muestran "preocupación pero relativa" por la visita del Papa en el arranque de la Feria del Libro

Varias personas durante la 48ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, en el Paseo de Recoletos, a 3 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Libreros y editores presentes en la Feria del Libro de Madrid han mostrado una "preocupación relativa" en el arranque de la cita por la visita del Papa León XIV en el segundo fin de semana de la FLM.

"Preocupación pero relativa", ha explicado la escritora y librera Marina Sanmartín, responsable de la Librería Cervantes, en declaraciones a Europa Press. Su librería ha sido una de las primeras que ha visitado la reina Letizia en la inauguración de la cita.

Por su parte, la directora de la Feria, Eva Orúe, ha reiterado sus palabras de hace algunas semanas, explicando que la visita del Pontífice "evidentemente" va a "afectar".

"Es evidente que nos va a afectar, como no podría hacerlo el traer a 1 millón o 1,5 millones de personas. Nosotros no hemos cambiado la programación, no hemos cambiado nada de ese día 7 (de junio) porque confiamos en que aunque sea un poquito más difícil llegar, llegaremos. Lo que sí estamos haciendo ya es un llamamiento a los expositores, a los participantes en actividades y al público para que salgan un rato antes de casa y aunque lleguen después, que no dejen de venir", ha explicado Orúe.

Aunque desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) su presidente, Manuel González Moreno, ha considerado que la visita del Santo Padre "no va a influir tanto" a la Feria del Libro, el presidente de Libreros de Madrid, Luis M. Tigeras, sí ha mostrado su "incertidumbre".

"La incertidumbre del domingo 7 con la visita del Papa... No sabemos exactamente si va a perjudicar sobre todo en los accesos y la afluencia de público, entendiendo que el domingo es un día de firmas es un día donde las familias se atreven a venir por la mañana. Puede ser un poco clave para esos días, no solo el domingo si no el sábado, a la hora de hablar de cifras", ha puntualizado Tigeras.

"UN GRAN PLAN": LA MISA DEL PAPA Y LUEGO FERIA DEL LIBRO

Mientras que Almeida como Orúe han animado a aquellos asistentes a ir a la misa del Corpus que celebrará León XIV el domingo 7 de junio y a acudir a la cita literaria después, Tigeras se ha mostrado más cauteloso.

"Hay mecanismos suficientes para que se puedan acercar -dentro de una aglomeración que se calcula en 1,5 millones de personas que van a estar aquí al lado de la Feria del Libro-. Con lo cual también hay que aprovechar para que muchas de esas personas puedan disfrutar después de la misa, porque es un gran plan ir a la misa del Papa, pero luego venir a la Feria del Libro aquí, en el Parque del Retiro", ha asegurado el alcalde de la capital.

En esos términos se han expresado también Sanmartín y Orúe, que ha añadido que todos los presentes en la misa encontrán "lectura apropiada" en "todas" las casetas del Retiro.

"Si vienen todos igual morimos, pero ojalá, ojalá. Además encontrarán lectura apropiada en todas las casetas, pero además hay una buena representación de editoriales y librerías del ámbito religioso, así que seguro que encuentran el libro que quieren", ha asegurado.

Sin embargo, Tigeras ha querido ser "cauto" y ha indicado que tal "cantidad de gente y afluencia" pueden provocar que los libreros no les atiendan "como se merece". "Culturalmente invito a todo el mundo, no solo a los que estén en la misa, sino a todo visitante o a todo amante de la lectura, que se pase siempre por la Feria. Lo que no sabemos es si les vamos a poder atender como merece por la cantidad de gente y la afluencia que pueden darse en esas horas, ni ellos mismos lo pueden saber", ha precisado.

La responsable de la librería Cervantes ha respondido al alcalde de Madrid: "A ver si le hacen caso, me sumo al llamamiento del alcalde. Que todos vengan y se compren un libro. Misa y luego feria, planazo de domingo".

CIERRE DE PUERTAS Y PARADAS DE METRO DE RETIRO Y PRÍNCIPE DE VERGARA

Aunque Almeida ha asegurado que la "mejor" manera de llegar a la Feria el fin de semana del 6 de junio es en metro, posteriormente la directora de la cita ha explicado a Europa Press que habrá cierres en las paradas de Retiro y Príncipe de Vergara durante el domingo 7 de junio.

"Ahora mismo lo que sabemos es la información que han hecho públicas el Ayuntamiento y la Comunidad relacionada con el transporte público. Es decir, la suspensión o cambio de algunas líneas de autobús y el hecho de que básicamente la línea 2 -la línea roja de metro- aunque los trenes funcionarán, no va a parar en toda esta zona de Retiro", ha detallado Orúe.

Por otro lado, Sanmartín ha precisado que la organización de la Feria ha anunciado que se cerrarán algunas de las puertas de acceso al Retiro -Tigeras ha indicado que se trata de las de la Puerta de Alcalá, la de Independencia y algunas de Alfonso XII-.

"Nosotros tenemos que saber cuáles van a estar abiertas para poder entrar. No es nada secreto ni misterioso. En un montón de sitios está el informe sobre qué puertas se cierran y cuáles permanecen abiertas, por lo menos hasta que termine la misa", ha añadido Sanmartín.