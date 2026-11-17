El legado a la caja n.º 1464 de Lola Herrera incluye también un dvd de Función de Noche y unas gafas de la actriz. - INSTITUTO CERVANTES

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado en la Caja de las Letras de Lola Herrera, que ha incluido un ejemplar "deshojado" de 'Cinco horas con Mario', la novela de Miguel Delibes que "cambió la vida" de la actriz, al llevar este monólogo a las tablas teatrales durante muchos años.

"Buceando a lo largo de los meses en el personaje de Carmen Sotillo con dos funciones diarias, me cayó encima una depresión. Esa experiencia cambió mi vida, nunca supe en qué rincón estaba escondido el dolor guardado durante tantos años y no era consciente de la dimensión", ha explicado emocionada Lola Herrera.

Herrera ha participado en este acto junto a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; y el productor teatral, Jesús Cimarro, depositando en la caja nº 1464 su legado en la institución.

El libro que ha entregado la intérprete incluye notas personales con las que trabajó junto al productor José Sámano y a la cineasta Josefina Molina para el estreno en el Teatro Marquina de Madrid el 26 de noviembre de 1979, con muchas complicaciones desde el principio.

"En esa época monólogo era sinónimo de aburrimiento y no encontrábamos teatro para estrenar. José Sámano tuvo que pagar por adelantado un seguro importante para que nos dejaran quince días en el Marquina y nunca pude imaginar que este texto fuera el arranque de un cambio tan profundo en mi vida", ha explicado la actriz.

Herrera ha asegurado que, el interpretar ese monólogo, supuso un "descubrimiento" de una parte de su vida que conectaba con la de Carmen Sotillo. "Su insatisfacción me conectó con mis propias insatisfacciones y sirvió para vomitar lo inesperado y quedarme en paz", ha añadido, destacando también agradecimientos a Miguel Delibes, Josefina Molina y José Sámano.

De hecho, ha apuntado que cuando se repuso de esa depresión volvió a trabajar en 'Función de noche', película dirigida por Josefina Molina y con su expareja Daniel Dicenta, obra que también ha sido incluida en este legado a través de una copia en formato dvd.

Además, la actriz también ha dejado unas gafas "de leer personajes" y una fotografía de sus padres y otra en la que está acompañada de sus hijos. Respecto a las gafas ha remarcado que es un objeto que le ha acompañado durante buena parte de su vida y que le han "ayudado mucho a descubrir una infinidad de personajes y personas". "Me han hecho ver más allá y gracias a ellas tengo amigos maravillosos", ha comentado.

En cuanto a las fotos, ha indicado que sus familiares son "lo más importante". "Mis padres me dieron todo lo que tenían, su ejemplo y su amor, me impregnaron de una serie de valores y enseñanzas que han sido herramientas que me han ayudado a lo largo del camino", ha destacado.

"Ellos no pudieron darme estudios, pero me transmitieron algo muy valioso: sus conocimientos, que estaban basados en el sentido común, la lógica y el respeto. Mis hijos también tienen una parte importante de la educación de sus abuelos", ha concluido la actriz, que ha estado acompañada por su hija Natalia Dicenta.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también se ha referido a su papel en la obra 'Cinco horas con Mario', con el que "dio voz a las contradicciones y silencios de toda una época, demostrando cómo el teatro y la literatura ayudan a comprender por dentro la sociedad".

No obstante, ha destacado que su carrera va "más allá de un personaje o una obra". "Hablar de ella es hablar de una vida dedicada a los escenarios, una extraordinaria vocación y una manera de entender el oficio desde el rigor y la sensibilidad: es un ejemplo de compromiso con la libertad y la cultura creadora", ha celebrado.

UN "ORGULLO" PARA LA PROFESIÓN

Por su parte, el productor teatral Jesús Cimarro ha agradecido a Herrera "este gran hito que hace para el mundo del teatro" con su ingreso en la Caja de las Letras. "Para los que amamos el teatro y estamos en el mundo de las artes escénicas es un honor que seas nuestra representante: eres un orgullo para la profesión, eres una mujer de teatro y lo seguirás siendo", ha apuntado.

El encuentro ha dado paso a una actividad posterior dedicada a recordar y celebrar la figura y aportación de Lola Herrera a la escena española, a través de una conversación de la actriz con el actor Juanjo Artero.

Lola Herrera inició a los 20 años una carrera teatral llena de éxitos, que coronó con su interpretación de Carmen Sotillo en Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. En el cine, su trabajo en 'Función de noche', película dirigida por Josefina Molina, supuso otro gran hito en su carrera y también ha participado en distintos trabajos en televisión para 'Novela y Estudio 1'. Entre sus galardones destaca la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Medalla del Centenario del Círculo de Bellas Artes y el Premio Max de Honor 2016.