Manolo Palomares, Premio Kindle Storyteller 2026 con 'Morirás en despoblado' - AMAZON

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Manolo Palomares ha ganado el Premio Kindle Storyteller 2026 con su obra 'Morirás en despoblado', una novela que traslada al lector a la Nueva España del siglo XVI, donde sigue los pasos de un capitán mestizo que recorre el Camino Real de Tierra Adentro, ha informado la compañía en un comunicado.

La novela ha sido elegida entre las cinco finalistas de la decimotercera edición de este certamen, que busca impulsar la creación literaria en lengua española.

Además del reconocimiento, Manolo Palomares recibe un premio de 10.000 euros y la posibilidad de firmar un acuerdo con Audible para llevar su historia al formato audiolibro.

Valenciano afincado en San Luis Potosí, México, Palomares comenzó a escribir durante la pandemia y apostó por la autopublicación para compartir sus historias. Sus novelas se centran en episodios poco conocidos de la historia de ambos países.

En 'Morirás en despoblado', viaja hasta la Nueva España del siglo XVI para seguir a Miguel Caldera, un capitán mestizo que recorre el Camino Real de Tierra Adentro y debe moverse entre el conflicto y la diplomacia en su relación con los pueblos chichimecas. Para construir esta novela, además, se ha apoyado en su conocimiento directo de los lugares por los que transcurre la trama.

Durante la ceremonia de entrega del premio, celebrada en el marco del encuentro anual de 'Triunfa con tu Libro', que reúne a autores independientes en torno a las posibilidades y el futuro de la autopublicación, el ganador ha afirmado que "ganar este premio ha sido una auténtica sorpresa".

Palomares ha señalado que "el nivel de esta edición era muy alto y ha sido una sorpresa ganar este premio". "Ganar este premio es un paso más en mi carrera de escritor. Es un punto de inflexión en una carrera donde la publicación siempre fue la opción principal", ha apuntado.

"Leer las obras finalistas y valorarlas con detenimiento me ha recordado la cantidad de talento que hay ahí fuera. No ha sido una decisión fácil: si algo me llevo de esta edición es lo difícil que resulta elegir cuando el nivel es tan alto. En Amazon seguiremos trabajando para que el talento encuentre oportunidades reales y para que ninguna buena historia se quede sin contar", ha afirmado el responsable del área de libros de Amazon en España, Alberto Saavedra, que ha formado parte del jurado por segundo año consecutivo.

Junto a Saavedra, el jurado ha estado integrado por tres autores que han construido carreras literarias a través de Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta de autopublicación de Amazon: la autora de novela romántica Rose Gate, el escritor y editor de literatura infantil Pablo Reyna y el escritor de thriller y ganador de la edición de 2025 Alberto Meneses.

Para elegir la obra ganadora, han valorado la trama, la originalidad, la creatividad, la calidad narrativa y el estilo de la escritura.

Las cinco finalistas de esta edición abarcan géneros como el thriller, la novela histórica, la comedia romántica y la intriga. Junto a 'Morirás en Despoblado', completaban la lista 'La firma de la muerte', de Luis A.Santamaría; 'La rebelión de los tuertos', de Roberto Martínez Guzmán; 'Hasta que las Highlands nos separen', de Morgan Garo; y 'Despertarás en otra vida', de Lorena Franco.

Todas las obras participantes, incluidas la ganadora y las finalistas, están disponibles en la Tienda Kindle en formato digital e impreso y pueden leerse en cualquier dispositivo a través de la aplicación gratuita de Kindle.

Además, los clientes de Kindle+, la suscripción de lectura digital que da acceso a millones de títulos y a una selección de revistas en cualquier dispositivo, pueden disfrutar de todas ellas de forma ilimitada.

LA AUTOPUBLICACIÓN SE CONSOLIDA EN ESPAÑA

Según el estudio 'Hábitos de Lectura, Escritura y Consumo de Nuevos Formatos Digitales en España', presentado por Amazon y realizado por Ipsos en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón con motivo del Día del Libro 2025, un 61% de los encuestados considera que las herramientas de autopublicación han democratizado el acceso a la publicación literaria.

Amazon ha señalado que es un modelo abierto a todo tipo de perfiles. Así, aunque solo un 13% de quienes escriben se plantea dedicarse a ello profesionalmente, un 78% de quienes conocen KDP afirma que es una herramienta que permite a los escritores noveles darse a conocer, y un 66% asegura haber descubierto nuevos autores gracias a ella.

Desde su nacimiento en 2014, el Premio Kindle Storyteller ha reunido miles de títulos procedentes de más de 60 países y ha servido para descubrir nuevas voces y dar impulso a carreras literarias nacidas al margen de la edición tradicional.

Amazon ha asegurado que "hoy es la cita de referencia para los autores independientes en lengua española, tanto para quienes dan sus primeros pasos como para escritores con una trayectoria consolidada".

Todos ellos publican a través de KDP, que les permite poner sus libros a disposición de los lectores en formato digital e impreso, conservar el control editorial y los derechos de autor, y recibir hasta el 70% de los ingresos generados por sus ventas.