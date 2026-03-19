Manuel González Moreno, nuevo presidente de la Federación de Gremios de Editores de España - FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manuel González Moreno ha sido elegido por unanimidad presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en la reunión de su Asamblea General celebrada en Madrid, tomando el testigo de Daniel Fernández.

González ocupaba el cargo de vicepresidente desde 2021 y, hasta finales de febrero, era, también, presidente de la Asociación de Editores de Madrid. Asimismo, se ha renovado la Junta Directiva de la FGEE para los próximos cuatro años, hasta 2030.

El nuevo presidente inicia su mandato con "la vista puesta en los retos que el desarrollo tecnológico y la IA plantea no solo al sector editorial sino al conjunto de las empresas que forman parte de la cadena del libro", tanto autores como editores, distribuidores y libreros.

"Se plantea trabajar para conseguir una mayor representación e interlocución con las Administraciones nacionales y europeas para abordar los desafíos actuales. La defensa de la propiedad intelectual, la defensa de la labor de las empresas editoriales frente actores de otros ámbitos y la adaptación de los estatutos de la Federación a las nuevas realidades, son otros ejes de trabajo de la nueva Junta que preside", explica la FGEE en un comunicado.

González considera "esencial" fomentar la colaboración con los demás sectores de la cadena del libro en la defensa de los intereses que unen a los editores con las librerías, las distribuidoras y la industria gráfica a través de la Federación de Cámaras del libro (Fedecali).

El nuevo presidente es licenciado en Geografía e Historia y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Grupo Anaya, empresa del ámbito de la edición educativa. Desde su incorporación en la década de 1970, ha ocupado diversos cargos dentro de distintas áreas del grupo, lo que le ha permitido adquirir un amplio y profundo conocimiento del sector editorial.

En los inicios de su carrera trabajó como documentalista y editor gráfico en Anaya Educación, y posteriormente como editor de guías de turismo en Anaya Touring.

Más adelante asumió la dirección de las áreas de Grandes Obras y la dirección editorial de la Enciclopedia Anaya. En 2001 fue nombrado director de Editorial Tecnos y, entre 2017 y 2021, estuvo al frente del área universitaria y profesional del Grupo Anaya, que integra sellos como Cátedra, Ediciones Pirámide y la propia Editorial Tecnos.

A lo largo de su trayectoria profesional también ha representado al grupo en diferentes instituciones vinculadas al sector del libro. Desde 2010 forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid, donde ha desempeñado los cargos de tesorero, vicepresidente segundo, vicepresidente primero. En 2018 fue nombrado presidente de esta Asociación. Ese mismo año, entró a formar de la Junta Directiva de la FGEE.

La FGEE es una asociación creada en 1978 para representar y defender los intereses generales del sector editorial. Actualmente representa a los Gremios de Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Galicia, Valencia y Castilla y León, además de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) y la Associació d'Editors en Llengua catalana (AELLEC).