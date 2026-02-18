Manuel Vilas se enfrenta a la masculinidad y a la "soledad no elegida" en 'Islandia': "Han salido hombres tarados"

El autor Manuel Vilas, posa para Europa Press, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). Manuel Vilas es un poeta y narrador español nacido en Barbastro (Huesca) en 1962. Su obra combina autobiografía, reflexión social y lirismo. Alcanzó gran reconocim - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Manuel Vilas publica este miércoles 'Islandia' (Destino), una novela de autoficción en la que relata su divorcio con la autora Ana Merino y en la que el narrador se enfrenta a la masculinidad y a "la soledad no elegida".

Al hilo, Vilas ha precisado que su educación en "un colegio de curas" durante el franquismo -el tenía 12 años cuando murió Franco- y el posterior servicio militar obligatorio ha creado "hombres tarados".

"Entras en una Transición pero sigues con los mismos encima. Haces el servicio militar obligatorio -que yo hice-. Sí, salen hombres taraos ¿cómo no van a salir? No te van a salir adalides de la de la nueva masculinidad. Otra cosa es que luego ya estos señores al hilo del tiempo y al hilo de la historia sepan darse cuenta de qué ha pasado y evolucionen", ha explicado Vilas en una entrevista con Europa Press.

"LA SOLEDAD NO ELEGIDA ES UN ESTIGMA"

"Hay un problema en los divorcios a esta edad (60 años), que es la aparición del fantasma de la soledad no elegida. La soledad no elegida es un estigma. La sociedad tiene que acostumbrarse a no estigmatizar a la gente que se ha quedado sola. Y se sigue estigmatizando", ha

Así, el autor ha lamentando que se siga viendo como un "fracasado" a una persona que va a vivir "los últimos años de vida solo" y reconoce que esta visión se debe a que el "mundo" está construido sobre la institución de la "pareja", auque hay "intentos de alternativa", como los amigos.

Por otro lado, el narrador de 'Islandia' -Vilas cambia de primera a tercera persona constantemente- se da cuenta de que ha sido "víctima" de la educación "antigua" que ha recibido y "reordena su masculinidad".

"Hay momentos que lo dice el narrador textualmente: 'soy víctima de una educación'. Yo soy también víctima de esa educación. Pero yo creo que este narrador ya no tiene -no sé si tiene- alguna actitud machista. Él es consciente -igual que las mujeres han sido víctimas- que ha sido víctima también", ha explicado.

Aunque Vilas ha explicado que en otros libros sí ha tratado de buscar "la crítica sociológica de la España actual", en 'Islandia' su fundamento es narrar "una separación amorosa".

"El objetivo de este libro es contar cómo de una relación de amor -amor romántico, una relación de pareja- se puede pasar a un amor de amistad. Esta es la trama del libro. Y, de hecho, se titula así por eso. Esta pareja que rompe, a lo que renuncian es al amor de pareja y caminan hacia la amistad", ha concluido.