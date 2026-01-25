Marc Colell publica 'Las crines', Premio Café Gijón 2025: "Hay grandes racistas que han sido también muy viajados"

Archivo - El autor Marc Colell, Premio de Novela Café Gijón 2025 por su obra 'Las crines' - EDICIONES SIRUELA - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor Marc Colell publica 'Las crines' (Siruela), una obra que le valió el Premio de Novela Café Gijón 2025 y en la que emprende un doble viaje a Argentina. Así, ha rechazado la idea de que el racismo se cure viajando.

"Si fuera así, tendría que imponerse por obligación el viaje, como una cuestión casi civil. En lugar de hacer la mili, tienes que desperdigar a la gente por el mundo y volver. No sé si es así, hay gente que no hay manera de curarla. Hay grandes racistas que han sido también muy viajados, que han sido exploradores o colonos, que han viajado a otros lugares", ha apuntado Colell en una entrevista con Europa Press.

Así, explica que es necesario hacer un "ejercicio de permeabilidad" e incorporar "lo nuevo" en vez de evitarlo. "El ser humano tiende mucho a la endogamia, a moverse entre lo que ya conoce y esa endogamia que buscamos. Supongo que es porque nos es cómoda, pero evita muchas veces que podamos incorporar lo nuevo. A veces moviéndonos no es suficiente, lo que hay que mover es la propia mirada", ha reflexionado.

Con 'Las crines' el autor catalán fue galardonado con el premio Café Gijón y el jurado destacó que se trata de "un viaje hacia el corazón de la pampa argentina" y, al mismo tiempo, una travesía hacia el interior de uno mismo. Así lo ha explicado también Colell que además ha añadido que en todos los libros hay la idea de "algún tipo de viaje", sea físico o no.

Otro de los grandes temas de la novela, que se estructura como una recopilación de cartas que el protagonista -del que no se sabe el nombre porque al escritor simplemente no se le "apareció"-, es la soledad.

"El tema de la soledad es importante en este libro. De hecho, creo que en todos mis libros el tema de la soledad es central. O hasta me atrevería a decir que no sé escribir sobre otra cosa. Son personas que están solas, pero siempre hay una búsqueda de la compañía. Este protagonista tiene unas limitaciones claras en cuanto a la soledad", ha explicado.

"CUANDO EL CONSUMO LLEGA A TODO, MUERE EN GRAN PARTE EL DESEO"

El viaje lleva al protagonista desde España a Argentina con una llave en el bolsillo que abre una quinta en el campo para pasar unas semanas. El propio escritor emprendió ese camino hacia una zona rural del país, donde vivió con su familia cinco años.

"Las relaciones humanas allí (en el pueblo de la Pampa en el que vivió) son más vivas. A pesar de que es una sociedad metida dentro del capital y del consumo, como todas las sociedades occidentales, el consumo no abarca el 100%. No está todo, no puedes consumir todo. Cuando el consumo llega a todo, muere en gran parte el deseo. Si tienes cualquier producto al alcance de tu mano y lo puedes comprar, tiendes a pensar de manera natural que eso te va a satisfacer", ha asegurado.