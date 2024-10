Marc Levy: "La única diferencia entre Putin y Hitler es que uno de los dos no ha creado campos de concentración"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Marc Levy refleja en su nueva novela, 'La sinfonía de los monstruos' (HarperCollins Ibérica), los secuestros de 40.000 niños ucranianos a manos de Rusia desde el inicio del conflicto entre ambos países.

"La diferencia entre Hitler y Putin es que este último no ha creado campos de concentración en los que ha exterminado a millones de personas. Pero su locura ha provocado la muerte de decenas de miles de civiles y ha destrozado la economía y las instalaciones de una nación que estaba en paz. Es un dictador sanguinario y un monstruo", ha asegurado el escritor en una entrevista con Europa Press, con motivo de la presentación en España de su nuevo libro, este miércoles en el Instituto Francés de Madrid.

Levy ha precisado que Putin es una persona a la que "la diplomacia nunca la va a parar" y sostiene que Ucrania no debe sentarse a negociar con Rusia porque significaría enviar un mensaje peligroso "a los dictadores del mundo". "Sería como decirles que pueden ganar algo, mientras que con Putin la única respuesta que se puede dar es una sanción", ha apuntado.

"No se puede negociar con un agresor. Si hubiéramos negociado con Hitler en 1943, porque estábamos cansados de la guerra, a día de hoy la mitad de Europa sería nazi", ha agregado.

Durante la entrevista, el escritor ha reflexionado sobre los conflictos activos en la actualidad, y considera que se debe a que "hay individuos que acumulan poder y riqueza que no tienen conciencia moral". "Están listos para hacer cualquier cosa", ha subrayado.

"Los conflictos son el resultado de la complejidad de la especie humana. ¿Cómo es posible que después de todo lo que ha ocurrido en EEUU, sigue habiendo tanta gente que quiere votar por Trump? o ¿por qué, después de todas las desgracias del franquismo, todavía tienen una extrema derecha en España, igual que tenemos en Francia?, ha cuestionado, antes de añadir que todo se debe al "fanatismo"

EL SECUESTRO DE MENORES EN UCRANIA, UN TEMA 'SILENCIADO'

El escritor defiende que los libros están para "tumbar las fronteras" y por ello se ha decidido a escribir sobre una historia que ocurre con los menores ucranianos y que "no se habla lo suficiente". "Hay asuntos que me apasionan y me tocan mucho. En este caso, la situación de los menores me llega y es algo sobre lo que no se habla mucho", ha destacado.

Levy, en su anterior libro ('Noa'), ya advertía de las intenciones de Putin sobre Ucrania, y poco tiempo después la guerra estalló, como él mismo recuerda. "Después de mi libro, tenía algunas fuentes que me informaban de que los rusos estaban deportando a miles de niños de sus casas y se los llevaban a Rusia", desvela.

En su libro, el escritor crea el personaje de Veronika, una mujer que como indica es de esas "que no se rinden ni en los peores momentos". La trama se centra en ella y comienza en una noche en la que Veronika descubre que su hijo de nueve años ha desaparecido.

El autor afirma que este tema le interesó porque quería entender la "logística" que se emplea para secuestrar a 40.000 menores y el fin de las personas que forman parte de esto. "Cuando haces eso a los niños, tú los tienes que transportar, alimentarlos y alojarlos. Es una cadena formada por muchas personas, pero con que un peón diga que no, la cadena se bloquea. Pero en la realidad, hay gente que acepta robar a esos niños y otras personas aceptan adoptarlos", ha explicado.