Archivo - El evento se organiza a propósito de 'El mundo entonces', del sello Random House, un ensayo sobre la historia del presente y una guía que arroja luz sobre el mundo que vivimos. La cita va a tener lugar el martes 21 de noviembre en el Museo Picas - JUNTA - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Martín Caparrós ha publicado su nuevo libro 'La revolución no es lo que era' (Random House), que sale a la venta poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Por ello, de cara a esta cita electoral, el autor ha hecho un llamamiento para que "PP y Vox no gobiernen". "Espero muy fervientemente que Vox y PP no nos gobiernen", ha aseverado.

Como ha puntualizado el autor en una entrevista a Europa Press, ambos partidos representan a una derecha que busca regresar a un pasado "maravilloso" que, según ha recalcado, "nunca existió".

"Y entonces las derechas lo que hacen es esto que llamamos reaccionario, que consiste en decir: bueno, vamos a volver a ser como antes, ni siquiera vamos a conservar lo que hay (...) O sea, ellos no quieren conservar lo que hay, quieren volver atrás, para lo cual te pintan un pasado maravilloso que nunca existió, por supuesto, pero que es lo que necesitan para que tú también quieras volver atrás", ha razonado.

Además, Caparrós ha calificado de "autoritarias" las medidas de muchos líderes actuales de la derecha, como el mandatario estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o la italiana Giorgia Meloni, así como Vox en España, a quienes ha relacionado con las prácticas nazis de Hitler.

"Hagamos un ejercicio muy simple. Cambiemos en el programa de Vox la palabra inmigrante por la palabra judío y leámoslo, a ver si somos capaces de contestarnos esa pregunta. Yo creo que hay muchas cosas que se parecen mucho", ha manifestado.

Asimismo, ha rememorado su reciente encontronazo con la diputada de Vox, María Ruiz, durante un acto en el Congreso de los Diputados por el segundo aniversario de la Ley ELA, después de que ella defendiera la 'prioridad nacional' en un acto sobre la atención a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que padece el propio Caparrós, por lo que el escritor la calificó de "xenófoba".

"Tuve un incidente ahora hace unas semanas, justo el viernes pasado, en un encuentro sobre ELA con una diputada de Vox que estaba ahí diciendo que había que atender solamente a los españoles o algo así", ha explicado. En este punto, ha afirmado que "cualquiera merece ser atendido" y ha añadido que "hay gente que vive aquí hace muchos años y que trabaja y tributa, y quizás no tiene la nacionalidad". "Pero, ¿qué vas a decirle? no, usted no lo atiende, que venga el de atrás que es español. No es mi problema personal, pero me parece de un racismo", ha denunciado.

Martín Caparrós ha argumentado también, en relación con la hipótesis de su libro, que las movilizaciones por la vivienda que han tenido lugar en España no son "ni revolución ni evolución", sino "ejercicios de rebeldía totalmente legítimos", aunque de momento no hayan constituido "nada que vaya más allá de sí mismos".

Algo que ha relacionado con la situación actual en España y Latinoamércia, donde, según ha manifestado, la izquierda tiene que "reinventar proyectos de futuro" para salir de la "trampa" en la que se encuentra, con el fin de que pueda suceder un "reacomodamiento" en el que la gente sea capaz de pensar sin ser un "lastre", sino una "virtud".

Sobre su novela, un ensayo que analiza cómo se producen los cambios históricos y cuestiona el papel de las revoluciones frente a la evolución social y tecnológico, el autor trata de establecer y discutir cuándo, cómo y dónde se produjeron los cambios más significativos, en un debate en el que se pregunta "de qué hablamos cuando hablamos de revolución" y plantea el problema de la deriva autoritaria ante la creencia de que hay que "mantener el poder para que las cosas vayan en la dirección que ellos previeron".

Caparrós también ha destacado que dos de las "más grandes revoluciones" de la historia se llevaron a cabo sin tomas de poder: el "feminismo" y el fin del "esclavismo", las cuales abatieron cosas a las que, ahora, es "impensable" volver.

Por otro lado, el autor plantea la posibilidad de que, dentro de 100 años, "quizás sea intolerable la idea de la propiedad privada", al recordar situaciones como la negación al voto femenino, el cual antes de la revolución feminista, era "intolerable".

"A mí me gusta tratar de pensar qué cosas serán intolerables dentro de cien años. Me parece que es un ejercicio interesante tratar de entendernos, descubrir qué cosas serán intolerables. Por decir algo y arriesgar, quizás en cien años sea intolerable la idea de la propiedad privada, que ahora nos parece tan absoluta", ha sugerido.

"VAMOS A APRENDER QUE LA IA ES UNA HERRAMIENTA, COMO HAN SIDO TODAS"

Por otro lado, el autor del libro se ha referido a las últimas polémicas vinculadas al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la literatura, algo que ha tachado de "sobreactuación" al recalcar que es una "herramienta" a la que "aprenderemos" a quitar la "clásica desconfianza" que se le da a todo lo nuevo.

"Con el tiempo vamos a aprender que la IA es una herramienta, como han sido todas. Quiero decir, nadie te pregunta si escribiste una novela con pluma de ganso o con ordenador", ha bromeado al respecto.

Él mismo ha reconocido que usa la IA para la composición de canciones, algo con lo que, ha asegurado, tuvo una "especie de fanatismo", y con lo que se lo pasa "bomba".

En este sentido, ha subrayado también que la literatura se encuentra en un momento de "estancamiento" al no haber cambiado sus formas desde que se empezó a escribir, y ha afirmado no hace falta la IA para producir "cantidad de basura".