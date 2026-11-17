Portada del libro 'Una maleta, dos libros y un corazón' de Máximo Huerta. - LUNWERG

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Máximo Huerta ha publicado 'Una maleta, dos libros y un corazón', un recorrido íntimo y personal por algunos de los lugares que han marcado su vida y que se convierten en escenarios de recuerdos, encuentros, despedidas y descubrimientos.

La publicación incorpora acuarelas y dibujos de trazo espontáneo realizadas por el propio autor en los que recoge mesas de café, fachadas, flores, maletas, objetos cotidianos y pequeños detalles del viajero.

Según la editorial Lunwerg, el libro no es un relato lineal ni sigue una cronología estricta. Sus capítulos funcionan como pequeñas estaciones de un itinerario sentimental y los recuerdos se suceden con la libertad de quien pasea sin rumbo, saltando de una ciudad a otra, de una anécdota divertida a una confesión dolorosa, de una referencia literaria a una escena doméstica.

El viaje exterior se va entrelazando a lo largo del libro con otro más íntimo: el de los recuerdos familiares, la infancia, el paso del tiempo y la conciencia de la pérdida. El libro se convierte así en un mapa emocional en el que cada lugar posee un significado diferente.

La relación del autor con su madre vuelve a ser uno de los hilos más emotivos de este nuevo libro. Muchos viajes se interrumpen para regresar a la casa familiar, a una habitación de hospital o a los recuerdos de una mujer que empieza a perder sus referencias. La madre vuelve una y otra vez a su juventud, a las fiestas de Utiel, a los paseos con su abuelo y a una infancia que parece cada vez más cercana.

Frente a las grandes capitales del mundo, la casa familiar aparece como el destino esencial. La figura de la madre se convierte en el verdadero hogar, ese territorio afectivo al que siempre es posible regresar, incluso cuando todo lo demás cambia.

Los libros son también protagonistas de 'Una maleta, dos libros y un corazón'. Huerta viaja acompañado por autores que han hecho del desplazamiento una forma de conocimiento: Paul Bowles, Charles Dickens, Goethe, Robert Louis Stevenson, Paul Theroux, Antoine de SaintExupéry o Carmen Martín Gaite, entre muchos otros.