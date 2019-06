De Merkel a Breton: Juan Cruz publica las memorias y voces de su tierra en 'Viaje a las islas Canarias'

Publicado 27/06/2019 14:18:06 CET

El escritor Juan Cruz publicado su nuevo libro, 'Viaje a las islas Canarias' (Aguilar) AGUILAR

El escritor Juan Cruz ha publicado su nuevo libro, 'Viaje a las islas Canarias' (Aguilar), en el que presenta "un recorrido hacia la memoria y voces de las islas Canarias" y, a la vez, realiza un anecdotario cultural e histórico de esta comunidad autónoma, como ha dicho el también historiador en entrevista con Europa Press.

"Se trata de una experiencia totalmente personal hacia cada una de las islas, una detrás de otra, y lo que significan, un gran fresco del mundo", ha señalado el periodista sobre el libro que recopila anécdotas sentimentales, recuerdos y experiencias de las personas que viven en las islas, así como de figuras públicas que han pasado por allí.

En este sentido, ha indicado que no es una "guía turística al uso". "Escribí esta historia porque el editor inglés Peter Mayer me pidió hacer una historia cultural, por eso me aventuré en este recorrido por las islas, desde La Gomera hasta Lobos", ha explicado Cruz, quien se considera un "escritor de las islas".

Para definir el recorrido, el escritor trazó una ruta inspirada en los testimonios de viaje a Canarias que dejó el escritor Ignacio Aldecoa en 'Cuaderno de Godo'. "Voy a todas las islas pero mi travesía no es en el mismo sentido que Aldecoa, y además incluyo El Hierro, que él no vio porque era difícil atracar", ha agregado.

DE BRETON A MERKEL

Así, Cruz ha destacado que su ruta comienza en La Gomera, un día después de la visita de la primera ministra alemana Angela Merkel en el año 2000, cuando aún no no estaba en la administración pública. "Yo fui a comer al monte, y allí me contó la señora que servía las comidas que antes había estado esta mujer, al final son las voces de las personas de la isla", ha dicho el escritor, quien ha hecho el libro "sobre el terreno".

En relación a los personajes, Cruz ha destacado que Canarias es una "tierra muy cosmopolita", por la que han pasado figuras como el pintor canario César Manrique, los escritores José Saramago o Miguel de Unamuno, el dramaturgo William Shakespeare, o el geógrafo Alexander von Humboldt, cuyas anécdotas con las islas están recopiladas en el libro.

Cuz también ha plasmado las palabras de André Breton, que decía que Tenerife "era una isla surrealista, por la forma de sus nubes en combinación con el concreto y las formas que va adoptando la lava", como ha explicado el escritor que cuenta con más de 18 novelas, seis ensayos y diferentes reportajes y entrevistas publicados.

"Creo que buscaban lejanía y yo busco el paisaje interior, dicen que al final todo isleño lleva adentro una isla que camina con uno y creo que va de esto, desde la superficie hasta el fondo en un viaje por la memoria", ha apostillado el escritor, para quien el libro tiene dos elementos importantes: "la melancolía y el amor".

En esta línea, Cruz ha indicado que Canarias se ha convertido en un lugar "perfecto para las producciones de cine y para todo tipo de viajes". "El paisaje de Canarias es increíble porque cada una de las islas es disímil y extraordinaria, desde la luna hasta los desiertos, desde el clima hasta las mareas", ha subrayado.

"No hay un solo tema que tenga que ver con el paisaje y que a la vez tenga que ver con los asombros humanos que no se halle en nuestra tierra, algunos paisajes en Fuerteventura parecen dibujados por la mano de un niño", ha añadido Cruz. En su libro ha reunido estos "descubrimientos" para una comprensión de la vida canaria "más profunda".