Nathacha Appanah gana el Premio Fémina 2025 con 'La nuit au coeur'

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora mauriciana Nathacha Appanah ha ganado el Premio Fémina 2025 con su nueva novela 'La nuit au coeur', que publicará AdN en septiembre de 2026 con traducción de Elia Maqueda.

'La nuit au coeur' es una obra que entrelaza el relato, la autobiografía, la biografía y la investigación documental. Con una prosa que adN califica como "sobria y luminosa", Appanah aborda las violencias ejercidas contra las mujeres y los feminicidios conyugales, "uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo", ha apuntado la editorial en un comunicado.

La novela narra tres historias de huida unidas por un impulso de supervivencia: la de la propia autora, marcada por una relación abusiva durante su juventud; la de su prima Emma, asesinada por su marido en Isla Mauricio; y la de Shainez Daoud, una joven francesa víctima de un feminicidio en 2021.

Con este reconocimiento, un libro de AdN obtiene por segunda vez el Premio Fémina, tras el éxito de 'Por las carreteras' de Sylvain Prudhomme en 2019.

Nacida en Mahébourg (Isla Mauricio) en 1973, Appanah es autora de una sólida trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más respetadas de la literatura francófona, como resalta su editorial española. Periodista de formación y colaboradora de medios como Le Mauricien, France Culture o Géo Magazine, vive en Francia desde 1998.