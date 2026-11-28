Natsuo Kirino publica 'Las golondrinas no regresarán' (Destino) - DESTINO

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora japonesa Natsuo Kirino pone el foco en la vulnerabilidad económica de las mujeres jóvenes y las dinámicas de poder en el Japón actual con 'Las golondrinas no regresarán' (Destino), una novela en la que cuestiona el papel de la gestación subrogada cuando existe una necesidad financiera.

Nacida en 1951, Kirino se dedica a tiempo completo a la escritura desde 1993. Alcanzó proyección internacional con 'Out', galardonada con el Premio de la Asociación de Escritores de Misterio de Japón y finalista de los premios Edgar en Estados Unidos, y cuenta en su palmarés con distinciones como la Medalla de Honor Japonesa con Cinta Púrpura.

En una carta dirigida a los lectores con motivo del lanzamiento de la obra, que llegó a las librerías el pasado 21 de octubre, la autora de 'Out' subraya que su objetivo ha sido retratar "uno de los sufrimientos que afectan a muchas mujeres jóvenes en Japón: la pobreza", especialmente entre aquellas que migran desde zonas rurales a grandes urbes sin estudios superiores ni respaldo familiar, lo que las lleva a la precariedad laboral.

Esta es la realidad que encarna Riki, una joven de 29 años que deja atrás Hokkaido para instalarse en Tokio y que, acuciada por la falta de recursos, acepta un acuerdo que la vincula con Motoi, una antigua estrella del ballet obsesionada con tener un heredero y su esposa Yuko. Finalmente, la protagonista se enfrenta al dilema de preservar su propia dignidad y la libertad.

"La golondrina que habita en el corazón de Riki es libre, y es por eso que elegí a esta ave para el título, como símbolo de la libertad que rige su vida", explica Kirino en su misiva sobre una protagonista que, lejos de regresar a su lugar de origen, decide "alzar el vuelo hacia el vasto cielo".

La novela llega a España avalada por el respaldo de la crítica y el público en su país de origen, donde se convirtió en uno de los libros del año, obtuvo en 2023 el Premio Yoshikawa Eiji de Literatura y el Premio de Arte Mainichi, y fue adaptada en abril de 2024 a una serie de televisión protagonizada por Shizuka Ishibashi.