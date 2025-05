La ONCE celebra el centenario de la Cuesta de Moyano de Madrid en su cupón del próximo 21 de mayo

La Cuesta de Moyano, "la calle más leída de Madrid", celebra su centenario en el cupón de la ONCE

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del próximo miércoles, 21 de mayo, celebrará el centenario de la Cuesta de Moyano de Madrid con cinco millones de cupones, que llevarán por toda España "La calle más leída de Madrid", como la definió el escritor Francisco Umbral.

Con este cupón, la ONCE se suma así a los diferentes actos que celebrarán el Centenario de la Cuesta de Moyano, a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, según destaca ONCE y la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta en un comunicado.

Además, el Gobierno madrileño ha iniciado el expediente para declarar la Cuesta de Moyano como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial.

El cupón ha sido presentado por el delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo; la presidenta de la Asociación de la Feria de Libros de Madrid, Carolina Méndez; la presidenta del Consejo Territorial ONCE en la Comunidad de Madrid, María Teresa Rodríguez Peco; la jefa de Servicios Sociales de la ONCE en Madrid, Fátima Peinado; la fundadora y directora de la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta, Lara Sánchez; y Fernando Plaza, librero de la Caseta 6, 'La Clásica', el librero más veterano de Moyano.

Inicialmente ubicada en el Paseo del Prado en 1919, en 1925 se trasladó a la calle de Claudio Moyano, a las nuevas casetas de madera en las que se podían adquirir libros por apenas 15 céntimos. Claudio Moyano fue un político del siglo XIX que impulsó en el año 1857 la ley educativa más longeva de la historia española.

Por esta calle, ahora peatonal, han pasado ilustres personajes de la Literatura y otras artes de todos los tiempos, como José Ortega y Gasset, Ernest Hemingway, María Zambrano, Azorín o Pío Baroja, cuya estatua se encuentra en la parte alta de la Cuesta.

Precisamente, en 2019 nació 'Soy de la Cuesta', una iniciativa ciudadana que cuenta con la colaboración de célebres autores como Arturo Pérez-Reverte, Marwán, Rosa Montero, Carmen Iglesias, Pío Caro-Baroja, Fernando Aramburu, Antonio Lucas, Javier Rioyo o Javier Sierra, entre otros.

Actualmente, la Feria de libros permanente de Madrid en la Cuesta de Moyano tiene 29 casetas, regentadas por hijos o nietos de los fundadores.