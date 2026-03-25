Oriol Rodríguez, autor de la biografía de Rosalía: "Va un paso por delante, como Madonna o Björk"

Archivo - Los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra, autores de la biografía de Rosalía 'Buscando a Rosalía' (Libros del Kultrum) - MARC FONT - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista Oriol Rodríguez, autor junto a Yeray S. Iborra de la biografía de Rosalía 'Buscando a Rosalía' (Libros del Kultrum), ha pronosticado que, tras copar las portadas de Cultura de medios nacionales e internacionales con su último trabajo 'Lux', la carrera de Rosalía "va a ir más allá" y la compara con artistas como Madonna o Björk.

"Va a ir a más. Rosalía ya es alguien como Björk o Madonna. Rosalía ya no tiene que demostrar nada. Es una creadora tan genial que siempre va a ofrecernos cosas interesantes porque va un paso por delante como Madonna o Björk, que, formando parte del sistema, han trabajado con mucha libertad y siempre nos han sorprendido", ha apuntado en una entrevista con Europa Press.

Pese a esto, Rodríguez ha asegurado que España es un país "poco grato" con las "grandes estrellas" como la autora de 'Lux', porque se machaca en vez de elogiar.

"Somos un país poco grato con nuestras grandes estrellas y tenemos tendencia, como una estrella puede ser el vecino o la vecina de al lado, a esa cosa tan nuestra de machacar. De machacar antes que elogiar. Y evidentemente Rosalía, y sea quien sea, tienen que ser referentes. Pero se pueden equivocar. Y dentro del error es muy fácil convertirlos en blanco fácil", ha explicado Rodríguez.

Al mismo tiempo, ha defendido que España es un país que necesita que sus artistas se posicionen y en referencia a la polémica surgida a partir de las palabras de Rosalía sobre Pablo Picasso y su posterior disculpa, el periodista ha reconocido que "todos" se pueden "equivocar".

"Nosotros (los españoles) necesitamos que se posicionen (los artistas) más, pero al mismo tiempo tratamos mal a nuestras estrellas. Y a veces las convertimos en blanco fácil. Y Rosalía es blanco fácil, por ser estrella internacional tan tocha o por ser mujer", ha apuntado para después añadir que a "otro tipo de figuras" no se les juzga igual.

Aunque a nivel personal Rodríguez explica que agradece que los referentes españoles tengan "posiciones muy concretas de según qué cosas", ha "recomendado" conceder el derecho al error y a la rectificación.

Precisamente, hace algunas semanas Rosalía volvía a ser "noticia" -su biógrafo explica que "siempre" lo es- cuando compartía un vídeo en TikTok para aclarar lo que dijo sobre Picasso durante su conversación con la escritora Mariana Enríquez, cuando aseguraba que no tiene problemas para separar al artista de su obra.

Rosalía reconocía después "no estar en paz" con lo que dijo sobre Picasso y ha admitido su equivocación. "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato", añadía. Pidió perdón por su "falta de sensibilidad".

"Pero si se equivocan y piden disculpas no pasa nada. Es cierto que ha habido momentos en los que ella ha jugado a ser muy sistémica en el sentido de muy estrella americana, que pasa muy con pies de plomo sobre las polémicas. Pienso en una figura como Taylor Swift, que ha habido momentos en los que se ha posicionado pero son muy blancos, muy neutros a la hora de posicionarse para para no crear polémica o no ahuyentar a nadie", ha valorado.

La idea de escribir 'Buscando a Rosalía' nació en 2019, poco después de que la catalana publicase su segundo disco, 'El mal querer' -fue su trabajo de final de proyecto en la ESMUC en Barcelona con el que obtuvo matrícula de honor-.

Sin embargo, la constante aparición de nueva información sobre ella retrasaba la publicación del libro, que se ha basado en documentación de diversos medios de comunicación especializados y generalistas, vídeos, experiencias personales de ambos periodistas y entrevistas a parte de su entorno.

Tras la salida de 'Lux' Rodríguez e Iborra decidieron cerrar la edición, pero días después de mandar a imprenta la versión definitiva, Rosalía apareció por sorpresa en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi a finales de enero. Esto se incluyó en el libro.

ESPAÑA, "MUY CRITICÓN PERO A LA VEZ UN POCO MIEDICA"

A lo largo de este libro, que se apoya en tres ángulos -el informativo, el analítico y el deseo de que tenga "cierto atractivo literario"- ambos periodistas mencionan en varias ocasiones la falta de "crítica" objetiva que ha recibido la artista.

"Que nadie pudiera señalarles años más tarde cuando Rosalía dominase el mundo", explican en el libro hablando de los artículos que se publicaron tras un concierto en 2018 en el que Rosalía presentó 'Los Ángeles'.

"Somos un país muy criticón pero a la vez un poco miedica. Nos da reparo, tal vez porque nos conocemos todas y todos en el mundo de la cultura y musical. Al final se confunde el hecho de ser crítico y ofrecer una crítica que debe ser analítica con machacar. Decir que 'esto no considero que sea bueno o que no haya sido su mejor momento por tal motivo'", ha apuntado Rodríguez.

El título de la biografía hace referencia directa al continuo crecimiento de la artista, explica Rodríguez, quien a pesar de llevar más de seis años investigando sobre ella, nunca la ha acabado de encontrar.